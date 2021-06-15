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MLB／第22轟飛向綠色怪物！ 小葛雷諾連4戰開轟締造紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季第22轟出爐。 美聯社。
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季第22轟出爐。 美聯社。

目前暫居大聯盟全壘打王的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），狀況實在燙到不行，今(14日)在客場挑戰紅襪的比賽中，小葛雷諾不但敲出本賽季第22轟，更是史上最年輕能在4場客場系列賽中都開轟的打者，但藍鳥全場只靠小葛雷諾的全壘打攻下唯一1分，紅襪在最後半局靠著再見安打贏下比賽，毀了小葛雷諾的記錄之夜。

3局下半，佛度戈（Alex Verdugo）從藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）手中敲出二壘安打，幫助紅襪先下一城，而馬諾亞全場只掉這1分，先發6局只被敲4安，送出5次三振，而紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）也不遑多讓，先發主投6.2局被打出3支安打，投出4K無失分，

紅襪維持1比0局面來到9局上半，守護神巴恩斯(Matt Barnes)連飆2K順利解決藍鳥頭兩位打者後，眼看將要拿下救援成功，不過面對不好惹的小葛雷諾，一顆86英哩中間偏低的曲球遭到狙擊，一棒飛上綠色怪物看台上方，小葛雷諾這發全壘打擊球初速高達114.7英哩，擊球距離為451英呎，也是小葛雷諾本季第4支超過450英呎以上的全壘打。

不過藍鳥並沒有高興太久，幾分鐘後，紅襪在最後半局先以2支安打攻占一、二壘，1出局後狄佛斯（Rafael Devers）擊出中間方向再見安打，幫助紅襪以1分之差氣走藍鳥。雖然無緣幫助球隊拿下勝利，但小葛雷諾仍寫下超難得紀錄，在與紅襪的4連戰當中場場皆有開轟，根據《Stats By STATS》數據，小葛雷諾是大聯盟歷史上，最年輕能在客場4連戰中每場開轟的球員。

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