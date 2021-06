MLB／第22轟飛向綠色怪物！ 小葛雷諾連4戰開轟締造紀錄

目前暫居大聯盟全壘打王的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.),狀況實在燙到不行,今(14日)在客場挑戰紅襪的比賽中,小葛雷諾不但敲出本賽季第22轟,更是史上最年輕能在4場客場系列賽中都開轟的打者,但藍鳥全場只靠小葛雷諾的全壘打攻下唯一1分,紅襪在最後半局靠著再見安打贏下比賽,毀了小葛雷諾的記錄之夜。

3局下半,佛度戈(Alex Verdugo)從藍鳥先發投手馬諾亞(Alek Manoah)手中敲出二壘安打,幫助紅襪先下一城,而馬諾亞全場只掉這1分,先發6局只被敲4安,送出5次三振,而紅襪先發投手伊瓦迪(Nathan Eovaldi)也不遑多讓,先發主投6.2局被打出3支安打,投出4K無失分,

紅襪維持1比0局面來到9局上半,守護神巴恩斯(Matt Barnes)連飆2K順利解決藍鳥頭兩位打者後,眼看將要拿下救援成功,不過面對不好惹的小葛雷諾,一顆86英哩中間偏低的曲球遭到狙擊,一棒飛上綠色怪物看台上方,小葛雷諾這發全壘打擊球初速高達114.7英哩,擊球距離為451英呎,也是小葛雷諾本季第4支超過450英呎以上的全壘打。

DOWN TO THEIR FINAL OUT, Vladimir Guerrero Jr. hits his MLB leading 22nd home run of the season to tie things up for the Blue Jays against the Red Sox! pic.twitter.com/m5SK1emZah