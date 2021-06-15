MLB／大谷翔平參戰全壘打大賽？ 天使總仔開綠燈

大聯盟今天公布明星賽第一階段票選結果，天使隊「二刀流」大谷翔平在美聯指定打擊領跑，外界討論起他在明星賽秀雙刀的可能性，總教練麥登（Joe Maddon）先投下同意票，也對他參加全壘打大賽開綠燈。

大谷翔平今年有望迎來首度在大聯盟明星賽亮相，他在美聯DH拿到逾52萬票，領先以29萬票居次的紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez），接下來將進入第二階段票選。

大谷翔平有沒有可能在明星賽投球，還是未知數，但至少麥登不反對，「那會很棒，還是要取決於他當天的狀況，只是1局的話，如果他當天能投，我不會反對。」

麥登指出，大谷翔平目前的投球局數、球數，都在球隊的控制內，「我想到明星賽之前，應該也不會有太大的變動，所以就只需要看看他的狀況、他自己的意願。」

大谷翔平本季在打擊區上已敲17轟，外界也「敲碗」想看他參加全壘打大賽，麥登同樣抱持不反對的態度，自己只是不喜歡看到全壘打大戰轟到沒完沒了、累壞選手，「但再強調一次，我會問問大谷自己的想法，他必須誠實回答，我不覺得這是你能強迫他去做或不去做的事。」