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MLB／大谷翔平明星賽秀雙刀？ 美媒指2難關要過

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

來到大聯盟後還沒打過明星賽，天使隊「二刀流」大谷翔平今年大有希望參與，美國媒體甚至已在討論讓他於明星賽雙刀出擊的可能性，指出在實際面上有兩道難關。

大聯盟今天公布明星賽第一階段投票結果，每個位置票選前3、外野前9才能進入第二階段，大谷翔平在美聯指定打擊取得52萬6608票、囊括33%選票高居第一，領先以29萬票居次的紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）。

外界對於大谷翔平的期望，恐怕不只在明星賽打擊，「橘郡紀事報」就討論了他在明星賽同場投、打的可能性，指出眼下要先通過兩道障礙。

首先是天使球團、大谷本人都要同意這項計畫，因為這可能讓今年已經近乎全勤出賽的他，在明星賽加重負擔，而這也可能會剝奪了其他投手在明星賽出賽的機會。

此外，若讓大谷翔平同場擔任指定指定打擊、還能上場投球，在現實的比賽規則中根本不可能辦到，在他上場投球的同時，DH等於就隨之取消，除非大聯盟有意為了這場秀而特設規則。

天使當家球星楚奧特（Mike Trout）也在外野票選獨走，但總教練麥登（Joe Maddon）表示，今天再次評估了楚奧特的狀況，預計還需1個月才能歸隊，這也使得他幾乎不可能趕上明星賽。

大谷翔平

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