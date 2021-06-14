MLB／塔提斯敲出滿貫砲 教士7比3擊敗大都會

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天客場出戰紐約大都會，陣中強打塔提斯第七局敲出打破平分的滿壘全壘打，助隊以7比3擊敗大都會，在最近三連戰最後一役取勝，避免遭到橫掃。

教士在1比2落後情況下進入第七局，面對大都會投手法密亞（Jeurys Familia）。法密亞先是保送教士打者何斯默（Eric Hosmer），隨後被代打的克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）敲出一壘安打。

之後，教士打者李華斯（Webster Rivas）觸擊犧牲打，助同隊跑者前進壘包，教士派出葛里向（Trent Grisham）代打，但被法密亞三振出局。

接著，教士普羅法（Jurickson Profar）為投手帕達克（Chris Paddack）帶打，遭到法密亞保送上壘，隨後教士打者范姆（Tommy Pham）再被保送，隊友何斯默前進本壘得分，形成2比2及滿壘局面。

此時，大都會換上投手巴恩斯（Jacob Barnes）救援，教士塔提斯（Fernando Tatis Jr）在擊出兩壞一好後，敲出滿壘全壘打，助大都會再添4分，這是他今年第19支壘打，也是生涯第3支滿壘全壘打。

之後，教士打者馬查多（Manny Machado）再敲出一支全壘打，助隊再添1分，本局狂灌6分。儘管大都會在第8局拿下1分，但最終仍無力回天以3比7落敗。

在今天賽前，22歲的塔提斯在國聯並列全壘打及盜壘王。教士目前以38勝29負，在國聯西區暫居第三。