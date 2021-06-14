MLB／天使找到勝利方程式 山多瓦連6戰遞交打序都贏了

棒球場上的迷信，有時就是這麼玄，天使今天以10：3擊敗響尾蛇隊、取得本季最長6連勝，而這6戰期間他們都做了同一件事：由山多瓦（Patrick Sandoval）遞交先發打序。

每場賽前各隊需提交先發名單，山多瓦的第1次其實只是無心插柳，當時因為他已經走出板凳區，教練所幸請他幫忙遞交，山多瓦說：「第一次時，我還滿緊張的，還一度把打序卡弄掉了。」

而天使從那一戰開始連勝，5場下來都由山多瓦負責遞交先發打序，儘管今天他是先發投手，但天使還是把任務交給他。

山多瓦今天先發6局、失2分，在他前19場先發吞下0勝11敗後，今天收下生涯首場先發勝，也助天使挺進6連勝，總教練麥登（Joe Maddon）表示，「沒有理由不由他繼續遞交先發名單。」

被問到是不是天使6連勝的最大功臣，山多瓦笑說：「不發表意見」。

麥登表示，此役贏球的最大功臣，就是先發投手，「從我去年第一次看到他時，我就覺得他是有潛力的，他有很強烈的直覺，知道自己該做什麼。」也稱讚他此役以直球、變速球為主的配球策略奏效。

天使已經打定主意，只要繼續贏球，山多瓦就要繼續負責賽前遞交打序，山多瓦認分接受任務，「或許我每天最重要的工作，就是遞交打序吧！」