MLB／天使主場全面解封日 大谷翔平18日先發登板

天使今天以10：3擊敗響尾蛇隊，取得6連勝，「二刀流」大谷翔平代打1打席吞下三振，他的下一場投球出賽日也在今天確定，將在18日出戰老虎隊。

天使作客響尾蛇主場的第3戰，大谷翔平依然受限沒有指定打擊，只能先在板凳上待命，隊友早早打爆對手，大谷翔平在8局擔任首位打者亮相時，球隊已取得8：2領先，大谷翔平面對83.4哩滑球揮空吞下三振，賽後打擊率為2成69。

山多瓦（Patrick Sandoval）生涯前19場先發，吞下0勝11敗，今天終於憑藉6局、失2分好投，摘下生涯首場先發勝，就連生涯首安也在今天出爐。

總教練麥登（Joe Maddon）也送上道賀，「這真的很棒，從我去年第一次看到他時，我就覺得他是有潛力的，他有很強烈的直覺，知道自己該做什麼。」也稱讚他此役以直球、變速球為主的配球策略奏效。

麥登也在今天賽前宣布，大谷翔平的下一場投手出賽，將在周五先發出戰老虎，擔綱4連戰的第1場先發，這天也將是天使主場本季首度開放全部座位。

去年受到新冠肺癌疫情影響，大聯盟只進行60場縮水賽季，例行賽全數都是閉門開打，本季陸續解封，天使球場目前開放3分之1座位，而限制將在6月16日進一步放寬，天使要到18日才會返回主場作戰，當天將開放100%座位。