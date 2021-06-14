快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／外部物質臨檢即將上路 投手、野手都納入抽查

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟有意嚴禁投手投球使用外部物質，新規只差最後確認。示意圖／ingimage授權
大聯盟有意嚴禁投手投球使用外部物質，新規只差最後確認。示意圖／ingimage授權

大聯盟有意嚴禁投手投球使用外部物質，消息指出，新規只差最後確認，將在接下來幾天發函各隊，但預計將有緩衝期，實際上路的時間點可能會在6月21日前後。

大聯盟今年回收比賽用球檢驗，在球季前兩個月收集上千顆球，有超過百球被檢查出上面留有外部物質後，打定主意嚴禁此事，上個月先有4名小聯盟投手遭殃，遭到禁賽10場，大聯盟對於如何落實規則，也在積極討論中。

ESPN報導指出，大聯盟所擬的執行細則已經大致定案，只差最後修正，預計各隊在幾天內就會收到。

一位聯盟消息來源指出，新規發布後並不會馬上執行，「因為各方都希望給投手一點時間適應。」大聯盟預計將有1周的緩衝期，約在21日前後才會開始嚴抓。

關於外部物質的檢查方式，報導中以「酒駕臨檢」比喻，每場比賽預計會有8到10次檢查，希望藉此達到嚇阻效果。以先發投手為例，每場可能就會被裁判檢查裝備好幾次，在比賽中曾與投手接觸的野手，也會納入隨機檢查範圍，避免投手以其他方式偷吃步。

一位知情人士指出，「沒有人希望看到禁賽，但如果真的發現什麼，勢必會有懲處。」大聯盟也評估到此舉可能會拖慢比賽，因此建議裁判利用每局結束或是換投時的廣告空檔執行。

大聯盟 小聯盟

延伸閱讀

MLB／遊騎兵12比1擊敗道奇 結束客場16連敗

MLB／今日戰績表 費城人延長10局再見安氣走洋基

MLB／大谷翔平吃2次投手犯規 日本前輩：態度問題

MLB／甜蜜期僅1個月 前中職洋投從終結者變敗戰處理

相關新聞

不找外援只想靠原班人馬 洋基打擊已成最軟的一塊

洋基又輸球了。守護神查普曼（Aroldis Chapman）繼前一戰九局下半慘遭雙城兩大主砲唐納森（Josh Donaldson）及克魯茲（Nelson Cruz）接連砲轟演出大逆轉後，昨天轉戰費城又

MLB／張育成被叫帶面罩 捕手魂險解放

水手隊日籍投手菊池雄星先發7局無失分，未能迎來勝投，印地安人隊完成官方認證0%機率的逆轉秀，在延長10局以5：4獲勝，台...

MLB／20轟領銜全聯盟 小葛雷諾再創紀錄

本季減重有成的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）除了身材上有所差異，成績也不可同日而語，今天（13日）再敲出領先全聯盟的第20轟，以22歲又88天的年齡成為史上第3年輕的最速20轟打者。

MLB／藍鳥8轟打出紅襪作弊質疑 柯拉稱「只是失投」

藍鳥隊今天狂掃8轟，以18：4電飛紅襪隊，也打出外界對於紅襪的質疑，投手群近6戰狂失53分，賽後被問到是否導因少了「外部...

MLB／天使主場全面解封日 大谷翔平18日先發登板

天使今天以10：3擊敗響尾蛇隊，取得6連勝，「二刀流」大谷翔平代打1打席吞下三振，他的下一場投球出賽日也在今天確定，將在...

MLB／外部物質臨檢即將上路 投手、野手都納入抽查

大聯盟有意嚴禁投手投球使用外部物質，消息指出，新規只差最後確認，將在接下來幾天發函各隊，但預計將有緩衝期，實際上路的時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。