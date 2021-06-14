MLB／外部物質臨檢即將上路 投手、野手都納入抽查

大聯盟有意嚴禁投手投球使用外部物質，消息指出，新規只差最後確認，將在接下來幾天發函各隊，但預計將有緩衝期，實際上路的時間點可能會在6月21日前後。

大聯盟今年回收比賽用球檢驗，在球季前兩個月收集上千顆球，有超過百球被檢查出上面留有外部物質後，打定主意嚴禁此事，上個月先有4名小聯盟投手遭殃，遭到禁賽10場，大聯盟對於如何落實規則，也在積極討論中。

ESPN報導指出，大聯盟所擬的執行細則已經大致定案，只差最後修正，預計各隊在幾天內就會收到。

一位聯盟消息來源指出，新規發布後並不會馬上執行，「因為各方都希望給投手一點時間適應。」大聯盟預計將有1周的緩衝期，約在21日前後才會開始嚴抓。

關於外部物質的檢查方式，報導中以「酒駕臨檢」比喻，每場比賽預計會有8到10次檢查，希望藉此達到嚇阻效果。以先發投手為例，每場可能就會被裁判檢查裝備好幾次，在比賽中曾與投手接觸的野手，也會納入隨機檢查範圍，避免投手以其他方式偷吃步。

一位知情人士指出，「沒有人希望看到禁賽，但如果真的發現什麼，勢必會有懲處。」大聯盟也評估到此舉可能會拖慢比賽，因此建議裁判利用每局結束或是換投時的廣告空檔執行。