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MLB／藍鳥8轟打出紅襪作弊質疑 柯拉稱「只是失投」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
波士頓紅襪隊總教練柯拉。美聯社
波士頓紅襪隊總教練柯拉。美聯社

藍鳥隊今天狂掃8轟，以18：4電飛紅襪隊，也打出外界對於紅襪的質疑，投手群近6戰狂失53分，賽後被問到是否導因少了「外部物質」的幫助，總教練柯拉（Alex Cora）回應他認為兩件事沒有關聯。

藍鳥此役共7人開轟，赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出雙響砲，兩發三分彈狂灌6分打點，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第7局敲出兩分砲，以21轟在全壘打榜上獨走。

8轟並列藍鳥隊史單場第2多，而他們本季已有4場5轟以上的比賽，逼近隊史紀錄的單季5場，而現在還僅是6月14日。

藍鳥打線太狂，先發6局失3分拿下勝投的瑞伊（Robbie Ray）要慶幸自己不是與他們為敵，賽後被問到若面對藍鳥打線會怎麼做，他笑答：「老實說，我不知道，可能想辦法讓他們打去找手套吧！」

紅襪被打成炮灰，讓近期投手失血的狀況進一步被放大，事值大聯盟嚴抓投球塗抹異物之際，紅襪投手近期的表現也啟人疑竇。

柯拉已有心理準備，「我知道會有這些討論，每個人都會看看計分板，看現在是誰在投，如果掉了比較多分數，就會被拿來與前一場出賽比較，但其實在這之前，哪有投手不掉分的。」

柯拉表示，「我知道大聯盟想要處理這件事，也發了備忘錄給各隊，但我不認為我們最近的掙扎表現與此事有關，是藍鳥打得太好了，我們最近有很多失投球，而他們都掌握住了。」

紅襪先發投手培瑞茲（Martín Pérez）只撐了1.1局，被敲3轟、失5分狼狽退場，他說：「我不是作弊者，我已經在大聯盟打滾了很長一段時間，我並未使用外部物質，每場都是用真本事去拚搏，我沒有在手臂、手套上塗抹任何東西，不管有誰做了，那是他們的問題。」

藍鳥 紅襪 大聯盟

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