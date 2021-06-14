不找外援只想靠原班人馬 洋基打擊已成最軟的一塊

洋基又輸球了。守護神查普曼（Aroldis Chapman）繼前一戰九局下半慘遭雙城兩大主砲唐納森（Josh Donaldson）及克魯茲（Nelson Cruz）接連砲轟演出大逆轉後，昨天轉戰費城又再次砸鍋。儘管勒梅休（DJ LeMahieu）在九局上半轟了一發追平比數的三分全壘打，十局下半查普曼仍難逃費城人游擊手塞古拉（Jean Segura）幸運再見安打的狙擊。連兩場失利使得洋基名次又掉到美聯東區第四，勝場也僅僅多了敗場兩場（33勝31敗）。

不過儘管查普曼連吞兩場敗戰，他本季的表現其實不差（4勝2敗，防禦率1.93），在此之前也只有一場救援失敗。真要找出洋基現階段戰犯的話，這筆帳不但不能算在投手頭上（目前洋基團隊防禦率只有3.52，在美聯僅次於白襪跟光芒），問題反倒是出在過去幾年火力兇猛號稱「殺手打線」（Murder’s Row，源自貝比魯斯（Babe Ruth）及賈里格（Lou Gehrig）組成的初代洋基王朝打線）再生，本季又以原班人馬再戰一年的野手身上。在2017到2019年這三季，洋基的團隊得分不是全大聯盟第一就是第二，平均每場得分至少在5.25以上，去年雖稍有退步也還是美聯第一（全大聯盟第四）。但今年打到現在洋基平均每場僅得3.94分——剛好跟失分一樣多，不但遠不及聯盟平均（4.40分），在美聯也只有重現「死屍」打線的水手（3.86分）跟老虎（3.78分）打得比他們還糟。

洋基本季有嚴重的得分問題，在美聯場均得分3.94僅贏過水手和老虎，與紅襪的4.97分差了一大截。 美聯社

正因為過往進攻火力一向令人放心，再加上先發投手陣容確實堪憂，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）季前的補強重點自然全放在投手上。野手方面的所有努力都用在維持原有陣容——跟勒梅休及老將賈納（Brett Gardner）續約上。唯一找來的新面孔就只有生涯全壘打累計318發但已進入球員生涯尾聲的外野砲手布魯斯（Jay Bruce），而且開季沒多久他就因為表現不佳宣告退休。直到球季開打後凱許曼才又跟遊騎兵換來二壘手歐德（Rougned Odor）。但在當時想必沒有太多人預見如今洋基的進攻表現竟會如此悽慘。

只要洋基打線一出狀況，所有人第一個想到的無非是「某某某又受傷了」。的確，這幾年一向以傷兵累累「著稱」的洋基打線這一季的傷兵累積速度也沒有讓人「失望」。先是春訓時因嚴重肩傷長期缺陣的年輕內野手安都哈（Miguel Andujar）手腕受傷，緊接著去年的全壘打王一壘手沃特（Luke Voit）也因膝傷動刀，兩人開季都被列入傷兵名單。進入五月，一直為手腕傷勢所困的外野手希克斯（Aaron Hicks）終於確定要開刀等於宣告本季報銷。在希克斯傷退後，一直這裡痛那裡痛的另一位全壘打王史丹頓（Giancarlo Stanton）也不意外地又掛了病號。就連新加入的歐德也逃不過洋基的傷兵「魔咒」，在五月初拉傷了膝蓋。

洋基打線本季傷兵一籮筐，傷兵常客史丹頓當然也不能例外，不過他至今只缺賽19場已經算可以頒獎狀給他了。 美聯社

但跟前幾年不同的是，以往當老病號史丹頓、希克斯等人甚至是打線「神主牌」賈吉（Aaron Judge）受傷時，總會有人適時跳出來「掩護鄰兵」補上空缺。最明顯的例子自然是2019年的勒梅休，另外三壘手爾歇拉（Gio Urshela）也是在同一年嶄露頭角，老將賈納同樣在那一年打出生涯最高的28發全壘打及OPS（.829）。去年則有攻上全壘打王的沃特跟終於獲得先發機會的「萬年小將」弗瑞茲爾（Clint Frazier，去年OPS .905）出來力扛，這才讓洋基的進攻火力始終得以串連不斷。

然而這些生力軍今年表現卻是一個比一個失常。勒梅休目前打擊三圍只有.257/.332/.340，跟前兩年.336/.386/.536判若兩人。老將賈納表現也大幅退步，OPS從去年.747下滑到本季只有.647。爾歇拉成績稍好一些（打擊三圍.271/.316/.433），但也遠不及前兩季的.310/.358/.523。不過最糟的莫過於開幕賽就被扶正為先發的弗瑞茲爾。他不但打擊三圍下殺到.185/.301/312，守備也荒腔走板，目前累積-0.9的戰爭指數（WAR）是全大聯盟倒數第五，十足是個嚴重傷害球隊的「豬隊友」。

洋基右外野手弗瑞茲爾(右)在去年球季讓人感到驚奇，以為新一代的強打就要出來接棒，想不到本季的打擊狀況是生涯最差！ 美聯社

除了一干主將打擊陷入嚴重低潮外，另一個影響洋基得分能力的重要因素在於他們的跑壘速度及能力實在太差。雖說盜壘減少是近年來大環境下不可逆的趨勢，但洋基的盜壘跟其他隊相比更是少之又少——目前是全聯盟倒數第二只有14次，等於在壘上幾乎不構成任何威脅。除了盜壘次數外，從綜合考量避免雙殺、跑壘時多進壘包等能力的進階數據「跑壘力」（BsR），更能看出洋基跑壘能力的嚴重落後。目前洋基的BsR是-13.1——不但在全聯盟敬陪末座，就連倒數第二的大都會（-8.8）都領先洋基一大截。這也是為什麼洋基的團隊OPS（.707）及OPS+（97，這兩項都是美聯第9）其實沒那麼糟，得分卻排倒數第二，還不如打擊能力遠不如他們的遊騎兵、印地安人的主因。

一如往常的傷兵問題、多名主將出乎意料地陷入低潮，再加上輸人一大截的跑壘能力，在洋基的進攻火力上開了個大洞。也因此儘管由柯爾（Gerrit Cole）所領軍的先發投手十分爭氣（目前WAR還排在美聯第二，僅次於白襪），牛棚也依舊是堅不可摧的「鐵牛棚」（WAR一樣是美聯第二，一樣僅次於白襪），但洋基現階段戰績不但遠不及季前預測的可以大幅領先群雄拿下美東第一，甚至至今都還在五成邊緣掙扎，而且與首位的光芒已拉大到有7.5場的勝差。

洋基王牌終結者查普曼近來難得連續兩場砸鍋，不過洋基牛棚整體來說表現還是相當穩定。 美聯社

如今洋基先發投手又不斷傳來噩耗——新加盟的前塞揚獎得主克魯柏（Corey Kluber）因傷至少得休養兩個月，倍受期待的「40號王牌投手」塞維里諾（Luis Severino）又在復健賽腿部受傷，恐怕會整季報銷。是以洋基在交易大限前勢必得再補強先發投手，而原本引以為傲的進攻火力卻在此時成了「最軟的一塊」，使得洋基更加捉襟見肘，想在本季走得更遠也越發顯得難上加難。