MLB／遊騎兵12比1擊敗道奇 結束客場16連敗

美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵今天以12比1擊敗洛杉磯道奇，結束球隊的客場16連敗。

遊騎兵先發右投阿拉德（Kolby Allard）5局零失分，再加上海姆（Jonah Heim）、洛威（Nate Lowe）及馬丁（Jason Martin）全壘打助陣下，穩穩地拿下這場勝利。

海姆及洛威這場比賽都有3安打表現，前道奇農場新秀卡拉洪（Willie Calhoun）也打出帶有打點的三壘安打，這是遊騎兵5月6日在明尼蘇達州擊敗雙城以來，首度在德州阿靈頓（Arlington）主場以外的比賽獲勝。

遊騎兵客場連敗記錄追平1961年時華盛頓參議員隊（Washington Senators）所創的紀錄。

道奇先發右投鮑爾（Trevor Bauer）今天丟掉6分是本季新高，其中4分是自責分，並被打出9支安打。他投了6又1/3局，有兩次四壞保送，並有8次三振，今天這一敗也終止道奇4連勝。

道奇打線遭到遊騎兵封鎖，直到第7局才由波拉克（AJ Pollock）從遊騎兵右投手赫恩（Taylor Hearn）手上打出全壘打。