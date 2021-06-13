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MLB／費城人10局下再見安打 洋基2連敗

中央社 / 費城12日綜合外電報導
費城人隊塞古拉擊出再見安。 法新社
費城人隊塞古拉擊出再見安。 法新社

美國職棒大聯盟MLB費城費城人以再見安打或再見全壘打取勝的方式，變得日益普遍。

在費城人塞古拉（Jean Segura）10局下擊出內野再見安打後，費城人今天以8比7擊敗紐約洋基。此外，費城人的威廉斯（Luke Williams）在9日以再見兩分砲氣走亞特蘭大勇士，塞固拉接著在10日以兩分再見安打擊潰勇士。

如果費城人明天再次擊敗洋基，將在2連戰中橫掃洋基，取得他們的4連勝和連續第3個系列賽勝利。

塞古拉在賽後接受媒體訪問時說：「我很喜歡，我就是想要處於那樣情境中。」

塞古拉今天擊出3支安打，並把打擊率提升到3成29，這一勝更讓費城人的勝率回到5成，全隊目前31勝31敗。

費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示：「我們正在追著（國聯東區排名第一的）大都會，所以我們打的每一場球都是重要的比賽。」

洋基將在明天避免吞下3連敗。

洋基今天雖然輸球但進攻持續順暢，勒梅修（DJLeMahieu）、歐多（Rougned Odor ）和桑契斯（Gary Sanchez）分別擊出全壘打。洋基在前一系列賽對上明尼蘇達雙城的3連戰中轟出8支全壘打。

費城人

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