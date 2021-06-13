MLB／20轟領銜全聯盟 小葛雷諾再創紀錄

本季減重有成的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）除了身材上有所差異，成績也不可同日而語，今天（13日）再敲出領先全聯盟的第20轟，以22歲又88天的年齡成為史上第3年輕的最速20轟打者。

此役藍鳥對決紅襪，面對先發投手皮維塔（Nick Pivetta），小葛雷諾首打席就展現長程砲火，轟出一支飛行距離達439英尺的大號全壘打，最終也助球隊以7：2拿下勝利。

小葛雷諾本季打出生涯最佳成績，截至今日，打擊三圍.336/ .442/ .664，就連選球能力也有很大的改善，他也成為史上第三快達成20轟的球員，僅次於歐特（Mel Ott）的20歲又112天與馬修斯（Eddie Mathews）21歲又246天。