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MLB／今日戰績表 道奇普萊斯投0.2局奪本季第二勝

聯合新聞網 / 整理
道奇中繼投手普萊斯投0.2局奪勝。 美聯社
道奇中繼投手普萊斯投0.2局奪勝。 美聯社

MLB今日戰績表

小熊 2：5 大都會

海盜 2：3 國民

金鶯 3：4 印地安人

藍鳥 1：2 紅襪

紅人 10：2 釀酒人

老虎 10：3 皇家

光芒 5：2 白襪

馬林魚 2：4 紅雀

教士 2：3 洛磯

天使 5：8 運動家

響尾蛇 2：5 巨人

雙城 3：4 水手

費城人 1：3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:00 小熊 vs. 大都會

07:05 海盜 vs. 國民

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 金鶯 vs. 印地安人

07:20 紅襪 vs. 勇士

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:10 老虎 vs. 皇家

08:10 光芒 vs. 白襪

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:15 馬林魚 vs. 紅雀

08:40 教士 vs. 洛磯

09:40 天使 vs. 運動家

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:00 費城人 vs. 道奇

10:10 雙城 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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