MLB／今日戰績表 道奇普萊斯投0.2局奪本季第二勝

目前暫居大聯盟全壘打王的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），狀況實在燙到不行，今(14日)在客場挑戰紅襪的比賽中，小葛雷諾不但敲出本賽季第22轟，更是史上最年輕能在4場客場系列賽中都開轟的打者，但藍鳥全場只靠小葛雷諾的全壘打攻下唯一1分，紅襪在最後半局靠著再見安打贏下比賽，毀了小葛雷諾的記錄之夜。

2021-06-15 12:21