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MLB／今日戰績表 藍鳥全場8轟攻18分大勝紅襪

聯合新聞網 / 整理
藍鳥赫南德茲(中)轟出雙響砲。 美聯社
藍鳥赫南德茲(中)轟出雙響砲。 美聯社

MLB今日戰績表

洋基 0：7 費城人

巨人 0：5 國民

勇士 6：4 馬林魚

金鶯 1：7 光芒

白襪 4：1 老虎

洛磯 2：6 紅人

教士 7：3 大都會

水手 6：2 印地安人

藍鳥 18：4 紅襪

太空人 14：3 雙城

海盜 2：5 釀酒人

皇家 3：6 運動家

天使 10：3 響尾蛇

遊騎兵 3：5 道奇

紅雀 0：2 小熊

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:00 小熊 vs. 大都會

07:05 海盜 vs. 國民

07:10 金鶯 vs. 印地安人

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:10 老虎 vs. 皇家

08:10 光芒 vs. 白襪

08:15 馬林魚 vs. 紅雀

08:40 教士 vs. 洛磯

09:40 天使 vs. 運動家

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:10 雙城 vs. 水手

10:10 費城人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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