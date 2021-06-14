MLB／今日戰績表 藍鳥全場8轟攻18分大勝紅襪

本季減重有成的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）除了身材上有所差異，成績也不可同日而語，今天（13日）再敲出領先全聯盟的第20轟，以22歲又88天的年齡成為史上第3年輕的最速20轟打者。

2021-06-13 13:06