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MLB／今日戰績表 費城人延長10局再見安氣走洋基

聯合新聞網 / 整理
費城人隊塞古拉(中)擊出再見安，氣走洋基。 法新社
費城人隊塞古拉(中)擊出再見安，氣走洋基。 法新社

MLB今日戰績表

巨人 0：2(7局) 國民

巨人 2：1(8局) 國民(雙重戰)

洋基 7：8(10局) 費城人

皇家 2：11 運動家

藍鳥 7：2 紅襪

水手 4：5(10局) 印地安人

白襪 15：2 老虎

海盜 4：7 釀酒人

洛磯 3：10 紅人

教士 1：4 大都會

勇士 2：4 馬林魚

天使 8：7 響尾蛇

金鶯 4：5 光芒

太空人 2：5 雙城

紅雀 2：7 小熊

遊騎兵 vs. 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 洋基 vs. 費城人

01:05 巨人 vs. 國民

01:10 勇士 vs. 馬林魚

01:10 金鶯 vs. 光芒

01:10 白襪 vs. 老虎

01:10 洛磯 vs. 紅人

01:10 教士 vs. 大都會

01:10 水手 vs. 印地安人

01:10 藍鳥 vs. 紅襪

02:10 太空人 vs. 雙城

02:10 海盜 vs. 釀酒人

04:07 皇家 vs. 運動家

04:10 天使 vs. 響尾蛇

04:10 遊騎兵 vs. 道奇

07:00 紅雀 vs. 小熊

球隊戰績表

太空人

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