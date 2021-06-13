MLB／今日戰績表 費城人延長10局再見安氣走洋基

洋基隊塞維里諾（Luis Severino）過去曾是陣中倚重的頭號王牌，如今卻成了痛痛人，2020年決定動韌帶置換手術（Tommy John）的他，在今天（13日）的復健賽卻再度受傷，美媒研判這次傷勢恐怕將導致賽季報銷。

2021-06-13 10:52