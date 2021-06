MLB／大谷翔平吃2次投手犯規 日本前輩：態度問題

昨日(12日)大谷翔平先發登板,主投5局失2分並送出8次三振,不過同場卻出現2次投手犯規,三位大聯盟前輩,包括佐佐木主浩、上原浩治與達比修有異口同聲地表示這是他的態度問題。

佐佐木主浩透露,自己也看不太出來哪裡有投手犯規,不過第二次大谷明明已經做出固定式投球動作,他認為主因還是出在他第一次被抓時不服的態度,並建議如果對主審有不滿,交給陣中教練抗議會是更好的方式。

前紅襪終結者上原浩治也說,大谷兩次被抓都沒有問題,但如果在投手丘上表達反對的意見,容易讓後續的裁判更將嚴厲。

唯一一位現役的大聯盟球員達比修有,他覺得第一次的確有投手犯規,因為膝蓋有先動的嫌疑,不過第二次就見仁見智了,原因多半出自大谷在第一次投手犯規時展現的態度不佳。

Shohei Ohtani was just called for the first balk of his MLB career. Joe Maddon came out to argue and the umps huddled, but the call stands.



Here's the play: pic.twitter.com/gz0mTqnNV9