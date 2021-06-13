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MLB／大谷翔平吃2次投手犯規 日本前輩：態度問題
昨日（12日）大谷翔平先發登板，主投5局失2分並送出8次三振，不過同場卻出現2次投手犯規，三位大聯盟前輩，包括佐佐木主浩、上原浩治與達比修有異口同聲地表示這是他的態度問題。
佐佐木主浩透露，自己也看不太出來哪裡有投手犯規，不過第二次大谷明明已經做出固定式投球動作，他認為主因還是出在他第一次被抓時不服的態度，並建議如果對主審有不滿，交給陣中教練抗議會是更好的方式。
前紅襪終結者上原浩治也說，大谷兩次被抓都沒有問題，但如果在投手丘上表達反對的意見，容易讓後續的裁判更將嚴厲。
唯一一位現役的大聯盟球員達比修有，他覺得第一次的確有投手犯規，因為膝蓋有先動的嫌疑，不過第二次就見仁見智了，原因多半出自大谷在第一次投手犯規時展現的態度不佳。
Shohei Ohtani was just called for the first balk of his MLB career. Joe Maddon came out to argue and the umps huddled, but the call stands.— Jack Harris (@Jack_A_Harris) June 12, 2021
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