MLB／復健賽又傷了！ 洋基前王牌塞維里諾恐怕整季報銷

洋基隊塞維里諾(Luis Severino)過去曾是陣中倚重的頭號王牌,如今卻成了痛痛人,2020年決定動韌帶置換手術(Tommy John)的他,在今天(13日)的復健賽卻再度受傷,美媒研判這次傷勢恐怕將導致賽季報銷。

Luis Severino, at his rehab start in High-A is being walked off the mound after suffering an apparent leg injury pic.twitter.com/5OSSZsIQZN