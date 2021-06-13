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MLB／復健賽又傷了！ 洋基前王牌塞維里諾恐怕整季報銷

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊塞維里諾（Luis Severino） 歐新社
洋基隊塞維里諾（Luis Severino） 歐新社

洋基隊塞維里諾（Luis Severino）過去曾是陣中倚重的頭號王牌，如今卻成了痛痛人，2020年決定動韌帶置換手術（Tommy John）的他，在今天（13日）的復健賽卻再度受傷，美媒研判這次傷勢恐怕將導致賽季報銷。

27歲的塞維里諾在今天高階1A的復健賽中亮相，但投球工作還沒結束就因腿部傷勢被防護員攙扶下場，回顧他過去的球員生涯，曾在2017與18年先發超過30場且投將近200局，防禦率維持在3左右，一度被視為球隊未來王牌，2019年洋基也因此與其簽下4年4000萬美元延長合約，可惜在簽約過後他只留下3場出賽紀錄就決定動韌帶置換手術，原本有望在今年7月回歸，沒想到今日再傳噩耗。

美國媒體研判這次傷勢將大大影響到塞維里諾的回歸時程，最嚴重恐怕得再等一年，等於是4年合約中有3年皆打水漂，目前洋基隊的主要先發輪值中，只有柯爾（Gerrit Cole）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）與赫曼（Domingo German）3人能穩定出賽，前塞揚投手克魯伯（Corey Kluber）預估7月底歸隊，痛痛人之一的泰隆（Jameson Taillon）今日又僅投0.1局下場，條紋軍的爭冠之路可謂前途多舛。

復健 手術 洋基

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