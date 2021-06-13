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MLB／挨觸身球後嗆聲 光芒外野手1秒笑場不演了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
路透社
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光芒今天以5：4擊敗金鶯隊，第4局發生挨了觸身球後作勢開嗆的場面，主審、捕手都緊張兮兮，下一秒卻投、打兩人都噴笑，身為事主的金鶯投手洛培茲（Jorge López）、光芒外野手菲利普斯（Brett Phillips）其實是對超級好朋友。

洛培茲先發4.2局失5分、承擔敗投，有趣畫面發生在第4局，菲利普斯被他的95哩直球打到背部，當下朝洛培茲伸手嗆聲，連主審都趕緊上前想避免衝突擴大，但菲利普斯的戲演不到1秒就笑場。

「菲利普斯就像是我的兄弟，我們幾乎是一起長大。」洛培茲賽後表示，「他是個有趣又有禮的人，我真的不想打到他，他也懂我。」

菲利普斯也說：「他是我最喜歡的隊友之一，我知道他肯定不是故意的。」他還原自己在當下的反應，就是「我得來捉弄一下他」，「所以我馬上轉身，說了『想和我打架嗎？』之類的話。」

菲利普斯笑說，自己當下是笑著說的，但主審和捕手沒看到他的表情，所以都連忙上前勸阻，他這才趕緊解釋，「沒有啦！我玩玩而已，他是我兄弟欸。」

金鶯捕手溫斯（Austin Wynns）承認自己當下真的以為要發生衝突了，「他氣沖沖走過去，我心想天啊，但很有趣啦！」

洛培茲 金鶯 光芒

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