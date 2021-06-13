MLB／大谷翔平代打敲安 天使5連勝站上5成勝率

天使隊今天克服0：5落後，瑞登（Anthony Rendon）貢獻4分打點，大谷翔平也在8局代打敲安，齊力以8：7逆轉擊敗響尾蛇隊，取得5連勝，勝率站上5成，總教練麥登（Joe Maddon）期望天使就此起飛。

天使贏球後取得5連勝，近18場贏了13場，他們在這18場比賽期間，從戰績19勝27敗來到32勝32敗，自5月3日（13勝13敗）後首度重新回到5成勝率，更別忘了當家球星楚奧特（Ｍike Trout）從5月19日就進入傷兵名單，天使這段時間是在少了主砲的情況下打出佳績。

麥登認為5成勝率對團隊是一項重要指標，「你必須先達到5成勝率，這事關心理，達到5成勝率後，你就會開始想高過勝場多5場、多10場、多15場，這也是我們一直在努力的。」

天使此役最多以0：5落後，能完成這場逆轉秀，瑞登是第一功臣，一個人包辦一半打點，第4局的陽春砲為球隊先馳得點，第6局的二壘打帶2分打點，9局再以高飛犧牲打送回追平分。

大谷翔平昨天受惠於國聯主場，他可以先發投、打玩到飽，但今天也同樣受限於國聯主場，此役不投球的他，只能先在板凳上待命，在第8局獲得代打機會，擊出擊球初速108.8哩的右外野安打，推進一、三壘有人，天使在這局觸擊送回1分。