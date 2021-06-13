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MLB／張育成先發2支0 印地安人完成0%機率的逆轉秀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成。 法新社
張育成。 法新社

印地安人隊今天突破0%的贏球機率，九局下、兩出局後掃回3分，進而在延長10局等到再見失誤，終場以5：4擊敗水手隊，台將張育成先發2打數沒有安打，另有1次保送，打擊率下修1成72。

張育成此役擔任先發第6棒、三壘手，面對日籍投手菊池雄星3打席，第1打席纏鬥8球獲得保送，第2打席擊出游擊方向滾地球出局，第3打席則是飛球遭到接殺，第9局被代打換下。

九局下、兩出局，印地安人還落後3分，大聯盟官方Baseball Savant進階數據網站顯示的印地安人贏球已是0%，印地安人此時代打張育成棒次的席摩（Bradley Zimmer），以及下一棒奈勒（Josh Naylor）接連獲得保送，開啟印地安人的逆襲。

布萊德利（Bobby Bradley）敲出安打，先追回1分，李維拉（René Rivera）補上二壘打追平戰局，兩隊以4：4進入延長賽，10局下水手塞瓦德（Paul Sewald）將投手正面的滾弱滾地球傳成再見失誤，印地安人完成逆轉秀。

菊池雄星先發7局、無失分，只被敲出3安打，送出6次三振，帶著4：0領先退場卻等不到勝投進袋，此役以無關勝敗收場。

印地安人 張育成

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