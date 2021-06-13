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MLB／連捕手面罩都戴了 張育成昨應急扛3號捕手
昨天印地安人以7：0擊敗水手隊之戰，台將張育成險些有機會上場蹲捕，總教練法蘭柯納（Terry Francona）今天證實，昨天因應捕手賀吉斯（Austin Hedges）傷退的狀況，張育成是緊急捕手，「我們昨晚還真的讓他戴了捕手面罩。」
賀吉斯昨天在3局被93哩直球直擊頭部，雖有頭盔保護，場面仍然怵目驚心，他當下續留場上，但最終還是在5局感覺有點怪怪的而退場，李維拉（Rene Rivera）接替蹲捕，這也使得印地安人此時已是沒有替補捕手的狀態。
法蘭柯納今天賽前也被問到此事，他表示，「張育成說他高中蹲捕過，這對我們來說夠好了，我們昨晚還真的讓他戴了捕手面罩，隊友們也在跟他開玩笑，但這其實不是好事啦。」
比賽幸好並未用到第3號捕手，也因擔心賀吉斯可能須進傷兵名單，印地安人賽後也打了電話給3A球隊，讓捕手拉凡威（Ryan Lavarnway）趕緊搭飛機來會合。
賀吉斯目前的狀況並無大礙，法蘭柯納說：「我99.9%確定他沒問題」，賀吉斯還需通過另一次腦震盪檢測，大聯盟才會放行他出賽。
定位工具人闖蕩大聯盟的台將，幾乎都扛過緊急捕手的角色，包括胡金龍、林子偉，而林子偉去年實際上場蹲捕過。
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