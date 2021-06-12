MLB／今日戰績表 克蕭正常發揮6局9K奪第8勝

去年大聯盟因受新冠肺炎大流行影響，各隊只進行60場比賽，加上僅與同區球隊對戰，也讓季末個人數據的獲獎者被質疑不純，新科國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)就遭諷為「米老鼠塞揚」，對此他不以為

2021-06-12 14:24