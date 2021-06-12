快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 克蕭正常發揮6局9K奪第8勝

聯合新聞網 / 整理
克蕭正常發揮6局9K只丟1分，加上隊友狂打12分，收下本季第8勝。 路透社
克蕭正常發揮6局9K只丟1分，加上隊友狂打12分，收下本季第8勝。 路透社

MLB今日戰績表

紅雀 5:8 小熊

巨人 1:0 國民

勇士 3:4 馬林魚

金鶯 2:4 光芒

白襪 5:4(10局) 老虎

洛磯 5:11 紅人

教士 2:3 大都會

水手 0:7 印地安人

藍鳥 5:6 紅襪

太空人 6:4 雙城

海盜 4:7 釀酒人

天使 6:5(10局) 響尾蛇

皇家 3:4 運動家

遊騎兵 1:12 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:05 巨人 vs. 國民

04:05 洋基 vs. 費城人

04:07 皇家 vs. 運動家

04:10 藍鳥 vs. 紅襪

04:10 水手 vs. 印地安人

04:10 白襪 vs. 老虎

04:10 海盜 vs. 釀酒人

04:10 洛磯 vs. 紅人

04:10 教士 vs. 大都會

04:10 勇士 vs. 馬林魚

04:10 天使 vs. 響尾蛇

04:10 金鶯 vs. 光芒

07:15 太空人 vs. 雙城

07:15 紅雀 vs. 小熊

07:15 巨人 vs. 國民(雙重戰)

10:10 遊騎兵 vs. 道奇

球隊戰績表

相關新聞

MLB／兩打席造成物理傷害 大谷翔平嚇到O型嘴

大谷翔平今天為天使隊扛起先發投手、第2棒，出戰響尾蛇隊，投5局退場後改去守右外野，開啟「三刀流」模式，最終4打數敲出兩支...

MLB／投手大谷2度投手犯規 打者翔平敲2長打還是錯過勝投

「二刀流」大谷翔平生涯首度前進國聯主場登板，面對響尾蛇隊先發投5局、失2分，送出8次三振，此役兩度被抓投手犯規，讓他帶著...

MLB／甜蜜期僅1個月 前中職洋投從終結者變敗戰處理

去年重返大聯盟的前Lamigo桃猿(現樂天桃猿)洋投瓦德茲（Cesar Valdez），今年開季擔綱金鶯終結者大位表現不錯，但近期突遇大低潮，防禦率水漲船高來到4.94，也因此讓出終結者寶座。

MLB／包爾搞怪頒「米老鼠塞揚獎」 洋基、巨人王牌獲選

去年大聯盟因受新冠肺炎大流行影響，各隊只進行60場比賽，加上僅與同區球隊對戰，也讓季末個人數據的獲獎者被質疑不純，新科國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)就遭諷為「米老鼠塞揚」，對此他不以為

MLB／今日戰績表 克蕭正常發揮6局9K奪第8勝

MLB今日戰績表 紅雀 5:8 小熊 巨人 1:0 國民 勇士 3:4 馬林魚 金鶯 2:4 光芒 白襪 5:4(10局) 老虎 洛磯 5:11 紅人 教士 2:3 大都會 水手 0:

MiLB／陳聖平雙安連2場出賽敲安 林家正吞2K

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平、林家正今天都有先發出賽，陳聖平單場2安、連2場出賽敲安，林家正則吞下2K，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。