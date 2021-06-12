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MLB／今日戰績表 克蕭正常發揮6局9K奪第8勝
MLB今日戰績表
紅雀 5:8 小熊
巨人 1:0 國民
勇士 3:4 馬林魚
金鶯 2:4 光芒
白襪 5:4(10局) 老虎
洛磯 5:11 紅人
教士 2:3 大都會
水手 0:7 印地安人
藍鳥 5:6 紅襪
太空人 6:4 雙城
海盜 4:7 釀酒人
天使 6:5(10局) 響尾蛇
皇家 3:4 運動家
遊騎兵 1:12 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:05 巨人 vs. 國民
04:05 洋基 vs. 費城人
04:07 皇家 vs. 運動家
04:10 藍鳥 vs. 紅襪
04:10 水手 vs. 印地安人
04:10 白襪 vs. 老虎
04:10 海盜 vs. 釀酒人
04:10 洛磯 vs. 紅人
04:10 教士 vs. 大都會
04:10 勇士 vs. 馬林魚
04:10 天使 vs. 響尾蛇
04:10 金鶯 vs. 光芒
07:15 太空人 vs. 雙城
07:15 紅雀 vs. 小熊
07:15 巨人 vs. 國民(雙重戰)
10:10 遊騎兵 vs. 道奇
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