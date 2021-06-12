MLB／甜蜜期僅1個月 前中職洋投從終結者變敗戰處理

去年重返大聯盟的前Lamigo桃猿(現樂天桃猿)洋投瓦德茲（Cesar Valdez），今年開季擔綱金鶯終結者大位表現不錯，但近期突遇大低潮，防禦率水漲船高來到4.94，也因此讓出終結者寶座。

自5月12日對戰大都會吞下本季第3場救援失敗後，瓦德茲漸漸遭移出中結者位置，但狀況並未好轉，投8.2局當中丟掉9分，防禦率及WHIP分別高達9.35、2.19，近兩場更是只在球隊大幅落後時登板，顯然瓦德茲已經成為球隊敗戰處理投手。

現年36歲的瓦德茲，大聯盟生涯始於2010年響尾蛇，2015年來台效力中職Lamigo，留下2勝3負、防禦率5.52的不理想成績，該年並未獲球隊續約，2017年曾一度拚上大聯盟舞台，本季瓦德茲也靠著變速球作為主戰武器，在今年以36歲高齡成功站穩大聯盟。