MLB／包爾搞怪頒「米老鼠塞揚獎」 洋基、巨人王牌獲選

去年大聯盟因受新冠肺炎大流行影響,各隊只進行60場比賽,加上僅與同區球隊對戰,也讓季末個人數據的獲獎者被質疑不純,新科國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)就遭諷為「米老鼠塞揚」,對此他不以為意,甚至為了創造話題創立「米老鼠塞揚獎」,包爾也在今(12日)公布第二屆獲獎人選。

身為首位獲得「米老鼠塞揚獎」的包爾,今在推特上公布2021年第二屆得主,分別為美聯洋基的柯爾(Gerrit Cole)及國聯巨人的高斯曼(Kevin Gausman)。柯爾本季先發登板13場,81.2局當中繳出2.31防禦率、WHIP值0.869、113次三振及11個保送;而高斯曼登板12場,77.2局當中繳出1.27防禦率、WHIP值0.760、93次三振及16次保送。

Congratulations to @GerritCole45 of the @Yankees and @KevinGausman of the @SFGiants! Fantastic stuff guys! Welcome to the club! pic.twitter.com/hImVphmy6O