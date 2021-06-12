MLB／包爾搞怪頒「米老鼠塞揚獎」 洋基、巨人王牌獲選

去年大聯盟因受新冠肺炎大流行影響，各隊只進行60場比賽，加上僅與同區球隊對戰，也讓季末個人數據的獲獎者被質疑不純，新科國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)就遭諷為「米老鼠塞揚」，對此他不以為意，甚至為了創造話題創立「米老鼠塞揚獎」，包爾也在今(12日)公布第二屆獲獎人選。

身為首位獲得「米老鼠塞揚獎」的包爾，今在推特上公布2021年第二屆得主，分別為美聯洋基的柯爾(Gerrit Cole)及國聯巨人的高斯曼（Kevin Gausman）。柯爾本季先發登板13場，81.2局當中繳出2.31防禦率、WHIP值0.869、113次三振及11個保送；而高斯曼登板12場，77.2局當中繳出1.27防禦率、WHIP值0.760、93次三振及16次保送。

包爾表示，他是根據投手丘上的統治力及局數來評選。這也可能是大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）未能獲獎的原因，本季雖繳出5勝2負，以及令人瞠目結舌的0.62防禦率，但至今狄葛隆僅有58局出賽局數，是「米老鼠塞揚獎」的最大遺珠。