快訊

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打新冠疫苗

疫情釀26死最高齡102歲 昨首例施打AZ死亡疑心肌梗塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／包爾搞怪頒「米老鼠塞揚獎」 洋基、巨人王牌獲選

聯合新聞網 / 綜合報導
包爾今在推特上公布2021年第二屆得主，分別為美聯洋基的柯爾(左)及國聯巨人的高斯曼(右)。 美聯社
包爾今在推特上公布2021年第二屆得主，分別為美聯洋基的柯爾(左)及國聯巨人的高斯曼(右)。 美聯社

去年大聯盟因受新冠肺炎大流行影響，各隊只進行60場比賽，加上僅與同區球隊對戰，也讓季末個人數據的獲獎者被質疑不純，新科國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)就遭諷為「米老鼠塞揚」，對此他不以為意，甚至為了創造話題創立「米老鼠塞揚獎」，包爾也在今(12日)公布第二屆獲獎人選。

身為首位獲得「米老鼠塞揚獎」的包爾，今在推特上公布2021年第二屆得主，分別為美聯洋基的柯爾(Gerrit Cole)及國聯巨人的高斯曼（Kevin Gausman）。柯爾本季先發登板13場，81.2局當中繳出2.31防禦率、WHIP值0.869、113次三振及11個保送；而高斯曼登板12場，77.2局當中繳出1.27防禦率、WHIP值0.760、93次三振及16次保送。

包爾表示，他是根據投手丘上的統治力及局數來評選。這也可能是大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）未能獲獎的原因，本季雖繳出5勝2負，以及令人瞠目結舌的0.62防禦率，但至今狄葛隆僅有58局出賽局數，是「米老鼠塞揚獎」的最大遺珠。

相關新聞

MLB／兩打席造成物理傷害 大谷翔平嚇到O型嘴

大谷翔平今天為天使隊扛起先發投手、第2棒，出戰響尾蛇隊，投5局退場後改去守右外野，開啟「三刀流」模式，最終4打數敲出兩支...

MLB／投手大谷2度投手犯規 打者翔平敲2長打還是錯過勝投

「二刀流」大谷翔平生涯首度前進國聯主場登板，面對響尾蛇隊先發投5局、失2分，送出8次三振，此役兩度被抓投手犯規，讓他帶著...

MLB／大谷翔平無法被歸類 球探指大爆發是因「解開枷鎖」

天使隊日籍球星大谷翔平本季雙刀都鋒芒銳利，證明自己有能力在大聯盟場上實現「二刀流」，而在他日職菜鳥年就被震懾的球探，也分...

MLB／打點比自責分高！ 狄葛隆傷退仍寫3項創世紀錄

大都會今天以3：2擊敗教士隊，此役上演塞揚投手對決，狄葛隆（Jacob deGrom）表現全面壓倒史奈爾（Blake S...

MLB／甜蜜期僅1個月 前中職洋投從終結者變敗戰處理

去年重返大聯盟的前Lamigo桃猿(現樂天桃猿)洋投瓦德茲（Cesar Valdez），今年開季擔綱金鶯終結者大位表現不錯，但近期突遇大低潮，防禦率水漲船高來到4.94，也因此讓出終結者寶座。

MLB／包爾搞怪頒「米老鼠塞揚獎」 洋基、巨人王牌獲選

去年大聯盟因受新冠肺炎大流行影響，各隊只進行60場比賽，加上僅與同區球隊對戰，也讓季末個人數據的獲獎者被質疑不純，新科國聯塞揚獎得主包爾(Trevor Bauer)就遭諷為「米老鼠塞揚」，對此他不以為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。