MLB／兩打席造成物理傷害 大谷翔平嚇到O型嘴

大谷翔平今天為天使隊扛起先發投手、第2棒,出戰響尾蛇隊,投5局退場後改去守右外野,開啟「三刀流」模式,最終4打數敲出兩支二壘打,他在打擊區上一次自打球、一次投手正面強襲球都很有戲。

大谷翔平第1打席無功而返,第2打席在第3局被自打球擊中右膝內側,他在短暫治療後留在場上繼續打擊,敲出二壘打、帶有1分打點,並在瑞登(Anthony Rendon)的安打串聯下跑回分數,大谷在自打球後跑了4個壘包,天使單局攻下3分。

大谷翔平的第3打席再度造成物理傷害,但這回遭殃的是對方先發投手凱利(Merrill Kelly),大谷擊出正面強襲球擊中凱利,他也瞬間嚇到O型嘴,出局後還一度「定格」留在場上望向凱利,關心他的狀況。

Shohei Ohtani just drilled a 108.7 mph comebacker off of Merrill Kelly. Got him in the non-throwing shoulder, but after throwing some warm-up pitches he stayed in the game



Here was the play. Both pitchers avoid some injury scares tonight: pic.twitter.com/uO4pt96Bdt