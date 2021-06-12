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MLB／兩打席造成物理傷害 大谷翔平嚇到O型嘴

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷擊出正面強襲球擊中凱利，他也瞬間嚇到O型嘴。 截圖自影片
大谷擊出正面強襲球擊中凱利，他也瞬間嚇到O型嘴。 截圖自影片

大谷翔平今天為天使隊扛起先發投手、第2棒，出戰響尾蛇隊，投5局退場後改去守右外野，開啟「三刀流」模式，最終4打數敲出兩支二壘打，他在打擊區上一次自打球、一次投手正面強襲球都很有戲。

大谷翔平第1打席無功而返，第2打席在第3局被自打球擊中右膝內側，他在短暫治療後留在場上繼續打擊，敲出二壘打、帶有1分打點，並在瑞登（Anthony Rendon）的安打串聯下跑回分數，大谷在自打球後跑了4個壘包，天使單局攻下3分。

大谷翔平的第3打席再度造成物理傷害，但這回遭殃的是對方先發投手凱利（Merrill Kelly），大谷擊出正面強襲球擊中凱利，他也瞬間嚇到O型嘴，出局後還一度「定格」留在場上望向凱利，關心他的狀況。

天使沒讓投手大谷退場後就下班，調往右外野，讓他多打1次，直到7局下才換人，天使也證明這個決定是對的，他在第4打席再度敲出二壘打，推進二、三壘有人的大好局面，助天使在這局攻下1分，而比賽打完9局以5：5進入延長賽。

大谷翔平此役表情包滿滿，第5局兩度被抓投手犯規，第一次笑了笑顯得有些無奈，第二次再被抓聳聳肩，大谷翔平掉分掉得滿頭問號，改守右外野前，還特地跑到裁判身邊，詢問投手犯規原因，又成球迷熱議畫面。

大谷翔平 天使

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