MiLB／陳聖平雙安連2場出賽敲安 林家正吞2K
旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平、林家正今天都有先發出賽，陳聖平單場2安、連2場出賽敲安，林家正則吞下2K，響尾蛇隊終場以6比4擊敗洛杉磯天使隊。
美國職棒小聯盟低階1A賽事，響尾蛇隊今天與天使隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天先發打第一棒、守二壘，林家正則先發蹲捕、打第9棒。
陳聖平首局吞下三振，林家正3局選到四壞保送上壘，陳聖平敲安推進，林家正再靠著隊友二壘打替球隊跑回分數。
林家正4局打擊機會吞下三振，陳聖平則敲出中外野方向飛球出局，林家正6局2人出局時上場打擊，靠著對方守備失誤上壘，陳聖平再敲安打推進，但隊友沒能延續攻勢。
林家正8局再吞K，林家正今天總計3打數沒有安打，吞下2次三振、有1次保送、1得分，賽後打擊率2成08，陳聖平今天單場4打數敲出2支安打，吞下1次三振、1得分，賽後打擊率1成86。
今天兩隊安打數差1支，響尾蛇隊4局打完3比4落後，5局靠著2分砲翻轉戰局，7局再靠著陽春砲多添保險分，順利拿下比賽勝利。
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