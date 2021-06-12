MLB／大谷有禮貌運動成日常 美記者大推：場上最NICE的人
天使日籍球星大谷翔平今(12日)客場先發登板出戰響尾蛇，由於為跨聯盟賽事，在國聯主場作戰的大谷翔平，也順理成章擔起「二刀流」老本行，而過往在場上相當注重禮節的他，再度展現頂級球星該有的風度，也讓記者大讚是「場上最NICE的人」
2局下半，大谷翔平順利讓凱利（Carson Kelly）擊成右外野飛球出局，化解二壘有人的局面，而當大谷走下投手丘時，他彎腰幫忙撿起對方打者凱利的球棒，交給迎向前來的球童後才走進休息室，記者韋蘭德(Ben Verlander)看到這一幕，在推特上寫下「大谷翔平在場上是最棒的球員以及最NICE的人。」
Shohei Ohtani. The best baseball player on the field and the nicest person on the field— Ben Verlander (@Verly32) June 12, 2021
pic.twitter.com/R4k77vxH8j
來自「禮儀之國」日本的大谷翔平，將謙恭有禮的文化帶進大聯盟，受到不少球員尊敬，身上沒有任何球星架子的他，儼然成為聯盟中獨特的存在。
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