MLB／大谷有禮貌運動成日常 美記者大推：場上最NICE的人

天使日籍球星大谷翔平今(12日)客場先發登板出戰響尾蛇,由於為跨聯盟賽事,在國聯主場作戰的大谷翔平,也順理成章擔起「二刀流」老本行,而過往在場上相當注重禮節的他,再度展現頂級球星該有的風度,也讓記者大讚是「場上最NICE的人」

2局下半,大谷翔平順利讓凱利(Carson Kelly)擊成右外野飛球出局,化解二壘有人的局面,而當大谷走下投手丘時,他彎腰幫忙撿起對方打者凱利的球棒,交給迎向前來的球童後才走進休息室,記者韋蘭德(Ben Verlander)看到這一幕,在推特上寫下「大谷翔平在場上是最棒的球員以及最NICE的人。」

Shohei Ohtani. The best baseball player on the field and the nicest person on the field



