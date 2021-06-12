MLB／投手犯規買一送一 大谷翔平5局失2分後去守外野

「二刀流」大谷翔平生涯首度前進國聯主場登板，面對響尾蛇隊先發投5局、失2分，送出8次三振，此役兩度被抓投手犯規，讓他帶著滿頭問號丟掉分數，「投手大谷」退場後改守右外野，天使以4：2領先，大谷翔平握有勝投資格。

此役因在國聯的響尾蛇主場進行，天使不需考慮，唯一選項就是讓大谷翔平自己投、打，這是他在大聯盟生涯第21場擔任投手出賽，卻是首度在國聯主場登板。

1球未投，大谷翔平就已經先寫下一項紀錄，擔當第2棒出賽，讓他成為1901年以來第一位在國聯球場打前4棒的先發投手。

大谷翔平以86球投滿5局，被敲5安打，3到5局都面臨二、三壘有人危機，前兩次安全下庒，第5局就沒那麼幸運，他先投出觸身、四壞保送，接連被抓2次投手犯規，先奉送1分，再因不死三振丟掉第2分。

大谷翔平大聯盟生涯首度被抓投手犯規，且一來就是一雙，他前一次投手犯規已是2014年身披日職火腿球衣時，大谷翔平當下滿臉問號，總教練麥登（Joe Maddon）也上場了解狀況。

大谷翔平接續被敲安打，最終還是靠著三振解危，完成5局投球，賽後防禦率2.85，天使也在第6局幫他追加保險分，大谷翔平則在6局下改任右外野手、續留場上。

大谷翔平第2打席在第3局被自打球擊中右膝內側，他在短暫治療後繼續打擊，敲出二壘打、帶有1分打點，並在瑞登（Anthony Rendon）的安打串聯下跑回分數，天使單局攻下3分。