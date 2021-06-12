MLB／打向外野的「內野高飛必死球」 壘審判決引發熱議

紅襪昨(11日)以12比8擊退太空人，逃過主場三連戰遭到橫掃窘境，但比賽中卻出現一次爭議PLAY，一記打向外野的飛球，竟被判定為內野高飛必死球，引發正反兩方球迷論述。

6局下半兩隊形成8比8平手，紅襪攻占一、二壘後，棒次輪到強打德佛斯（Rafael Devers），他瞄準太空人第三任投手泰勒(Blake Taylor)94英哩的速球，敲出中外野高飛球，不過該球較不深遠，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）跨區辦案站定位後，卻未能確實將球接補而讓球落地，壘上跑者見狀趕緊推進壘包，紅襪原有機會成為滿壘的大好情勢，不過二壘審卻宣判該球為內野高飛必死球，打者德佛斯出局，但跑者仍各進佔一個壘包，而紅襪並未受爭議判決影響，靠著太空人投手奉送3個保送，加上菜鳥達貝克（Bobby Dalbec）二壘安打，一舉搶下4分逆轉超前，最終也以4分差擊敗太空人。

This play was ruled an infield fly.



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但該爭議判決仍在賽後引發輿論，有人認為該球落點明顯在外野草皮，應該不在內野守備範圍中，但根據棒球規則，內野高飛必死球是在2人出局前，跑者站上一、二壘或滿壘局面時，打者擊出的飛球(不包含平飛球或短打點出的飛球)可讓內野手以正常守備的方式接球，裁判可以宣告內野高飛必死球。而投手、捕手或是在擊球前就站在內野紅土上的外野手，在規則上都可被視為內野手。

回頭看該次PLAY，可看出柯瑞亞已經就定位接捕飛球，也因為打者已經遭宣判出局，柯瑞亞沒有被記上守備失誤。在二壘審作出內野高飛必死球的判決後，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)在場邊顯得相當不滿，但賽後他告訴媒體，表示裁判的判決沒有問題，對此並沒有意見。