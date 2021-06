MLB／打向外野的「內野高飛必死球」 壘審判決引發熱議

紅襪昨(11日)以12比8擊退太空人,逃過主場三連戰遭到橫掃窘境,但比賽中卻出現一次爭議PLAY,一記打向外野的飛球,竟被判定為內野高飛必死球,引發正反兩方球迷論述。

6局下半兩隊形成8比8平手,紅襪攻占一、二壘後,棒次輪到強打德佛斯(Rafael Devers),他瞄準太空人第三任投手泰勒(Blake Taylor)94英哩的速球,敲出中外野高飛球,不過該球較不深遠,游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)跨區辦案站定位後,卻未能確實將球接補而讓球落地,壘上跑者見狀趕緊推進壘包,紅襪原有機會成為滿壘的大好情勢,不過二壘審卻宣判該球為內野高飛必死球,打者德佛斯出局,但跑者仍各進佔一個壘包,而紅襪並未受爭議判決影響,靠著太空人投手奉送3個保送,加上菜鳥達貝克(Bobby Dalbec)二壘安打,一舉搶下4分逆轉超前,最終也以4分差擊敗太空人。

