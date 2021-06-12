MLB／國民輪值再傳壞消息 王牌薛則只投12球就傷退

2019年跌破眾人眼鏡，風光奪下隊史首座世界大賽冠軍的國民，近兩年戰績卻一路走下坡，本季更在國聯東區墊底，似乎已提前宣告退出季後賽行列，今(12日)面對巨人的比賽又傳出壞消息，塞揚王牌薛則(Max Scherzer)此役登板僅投12球就傷退，但不幸中的大幸是，初步研判薛則的傷勢與手部無關。

薛則本戰一共投出4顆速球，平均球速來到94.4英哩，高於球季平均的94.1英哩，根據《CBS Sports》報導，薛則的傷勢可能與下半身有關，不過國民球團目前尚未宣布最新情況，在少了史特拉斯堡（Stephen Strasburg）及費德（Erick Fedde）後，國民先發輪值人手將會更加吃緊。

薛則稍做伸展後還是無法續投而退場。 歐新社

現年36歲的薛則維持穩定，繼續繳出塞揚級別的球季，本季先發登板12場共吃下77局，拿下5勝4敗、防禦率2.22，104次三振僅在國聯落後費城人惠勒(Zack Wheeler)的112次。由於國民目前位居國東爐主，正處於合約最後一年的薛則，外界也預期國民可能將在交易截止日前將這位王牌送走。