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MLB／狄葛隆傷退前飆6局好投+2分打點 寫3項創世紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
狄葛隆拿下第6勝，一併寫下一籮筐紀錄。 法新社
狄葛隆拿下第6勝，一併寫下一籮筐紀錄。 法新社

大都會今天以3：2擊敗教士隊，此役上演塞揚投手對決，狄葛隆（Jacob deGrom）表現全面壓倒史奈爾（Blake Snell），他在傷退之前繳出6局、無失分，狂飆10次三振，還用球棒打退史奈爾，狄葛隆拿下第6勝，一併寫下一籮筐紀錄。

狄葛隆先發6局，只被敲出1支安打，送出10K，用球數只有80球就退場，球團隨後表示是因右屈肌肌腱傷勢，但尚未說明傷情程度。

投手狄葛隆用球棒打退教士先發史奈爾。 路透社
投手狄葛隆用球棒打退教士先發史奈爾。 路透社

在6局無失分加持下，狄葛隆已經夠鬼神的防禦率，從賽前的0.62再下修為0.56；他在打擊區上也很猛，單場2支1，第5局敲出安打、帶有2分打點，打退史奈爾，讓他以4局、失3分吞敗。

狄葛隆本季累積25打數敲出10安打，打擊率4成，貢獻5分打點。 美聯社
狄葛隆本季累積25打數敲出10安打，打擊率4成，貢獻5分打點。 美聯社

狄葛隆本季累積25打數敲出10安打，打擊率4成，貢獻5分打點，而他目前的10場先發，合計責失4分，讓他成為1920年打點成為正式數據以來，第一位10場先發內打點超過責失分的投手。

此役誕生的紀錄還不只這項，狄葛隆是1913年正式採計責失分以來，前10場投完防禦率最低的球員；連10場先發都投5局以上、責失1分以下，為史上第二長紀錄，僅次於1968年吉布森（Bob Gibson）的11場。

狄葛隆僅用61.2局達成100K，則是1893年投手丘移到現行距離（18.44公尺）後的最少局數百K紀錄。

狄葛隆 史奈爾

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