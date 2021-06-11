日職／二軍4台將出賽 陳偉殷隔1個月再登板

日職二軍今天有4名台將同日出賽，最受矚目的是效力阪神隊的陳偉殷相隔1個月再次實戰登板，在甲子園球場對上軟銀隊，用73球投5局，失2分、1責失。

陳偉殷第1局以直球為主，讓對手三上三下，2局開始被野村大樹、井上朋也接連敲安，但最終只因高飛犧牲打丟掉1分，3局開始陳偉殷增加變速球、滑球、曲球的使用率，再投出三上三下。

4局陳偉殷一開始對砂川理查投出觸身球，不過隨著游擊手失誤讓對手攻佔二、三壘，又因高飛犧牲打掉分，不過不計責失，5局再投出三上三下。

由於接近預計投球數字，陳偉殷73球投完5局就退場，最快球速144公里，被敲3支安打，局局有三振，剛好5次三振，丟掉1分責失後，本季二軍防禦率為1.80。

陳偉殷今年加盟阪神後，開季從二軍出發，直到4月29日對上中日隊在一軍初登板、拿下勝利，不過5月7日對橫濱隊3.1局失4分（3責失）後，就下放到二軍，直到今天才再次出賽，踏出復出的第一步。

另外巨人隊台灣好手陽岱鋼今天對上樂天隊二軍，全場3打數2安打，包括1支二壘打，另有1次保送，唯一沒敲安打的打數，是被同樣來自台灣的王彥程解決。

王彥程在5局登板中繼，先投出保送後，被丸佳浩敲安，雖然讓對手敲出雙殺打，不過仍丟掉1分，隨後對決陽岱鋼，用141公里速球讓他敲出滾地球出局，王彥程最終用56球投完3局，被敲3支安打，失1分，有3次三振、1次保送，防禦率2.14。

而歐力士隊的張奕則在對廣島隊時，於9局下後援登板，先投出三振後，卻被連敲2安，但用雙殺打化解危機，總計用15球無失分，防禦率3.64。