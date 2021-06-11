快訊

蔡英文總統首度為本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

日經：台積電海外首座晶片封裝廠 考慮設在美國

日職／二軍4台將出賽 陳偉殷隔1個月再登板

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷。 擷圖自推特
陳偉殷。 擷圖自推特

日職二軍今天有4名台將同日出賽，最受矚目的是效力阪神隊的陳偉殷相隔1個月再次實戰登板，在甲子園球場對上軟銀隊，用73球投5局，失2分、1責失。

陳偉殷第1局以直球為主，讓對手三上三下，2局開始被野村大樹、井上朋也接連敲安，但最終只因高飛犧牲打丟掉1分，3局開始陳偉殷增加變速球、滑球、曲球的使用率，再投出三上三下。

4局陳偉殷一開始對砂川理查投出觸身球，不過隨著游擊手失誤讓對手攻佔二、三壘，又因高飛犧牲打掉分，不過不計責失，5局再投出三上三下。

由於接近預計投球數字，陳偉殷73球投完5局就退場，最快球速144公里，被敲3支安打，局局有三振，剛好5次三振，丟掉1分責失後，本季二軍防禦率為1.80。

陳偉殷今年加盟阪神後，開季從二軍出發，直到4月29日對上中日隊在一軍初登板、拿下勝利，不過5月7日對橫濱隊3.1局失4分（3責失）後，就下放到二軍，直到今天才再次出賽，踏出復出的第一步。

另外巨人隊台灣好手陽岱鋼今天對上樂天隊二軍，全場3打數2安打，包括1支二壘打，另有1次保送，唯一沒敲安打的打數，是被同樣來自台灣的王彥程解決。

王彥程在5局登板中繼，先投出保送後，被丸佳浩敲安，雖然讓對手敲出雙殺打，不過仍丟掉1分，隨後對決陽岱鋼，用141公里速球讓他敲出滾地球出局，王彥程最終用56球投完3局，被敲3支安打，失1分，有3次三振、1次保送，防禦率2.14。

而歐力士隊的張奕則在對廣島隊時，於9局下後援登板，先投出三振後，卻被連敲2安，但用雙殺打化解危機，總計用15球無失分，防禦率3.64。

陳偉殷 王彥程

延伸閱讀

日職／日媒評中日龍最佳洋助人 陳偉殷排台將第二

日職／10天未出賽…陳偉殷的下一步 二軍監督說不知道

MLB／大聯盟球員可望現身奧運！ 傳陳偉殷前搭檔披美國戰袍

日職／3.1局3責失球路偏高是主因 陳偉殷下二軍調整

相關新聞

日職／二軍4台將出賽 陳偉殷隔1個月再登板

日職二軍今天有4名台將同日出賽，最受矚目的是效力阪神隊的陳偉殷相隔1個月再次實戰登板，在甲子園球場對上軟銀隊，用73球投...

MLB／不再狂催球速！大谷翔平邁向強投關鍵

相較於穩定出賽的「打者翔平」，曾接受韌帶置換手術的「投手大谷」，健康程度一直是外界所關注的焦點，所幸本季回復二刀流身手的他，首度登板就狂催時速三位數火球，來證明他的健康無虞，但本季在保送過多情況下，大

MLB／單局核炸4分吞敗 洋基查普曼坦言直球失速遭鎖定

本季威風八面的洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman），今(11日)面對雙城卻罕見提油上陣，沒有解決任何一個人次，還被擊出再見兩分砲難堪吞敗，最終洋基以5比7遭雙城逆轉吞敗，查普曼賽後則坦言

MLB／「不想與作弊仔合照」 布萊格曼慘遭紅襪迷當面羞辱

經過去年閉門比賽後，本季客場出戰的太空人，終究難逃球迷噓聲伺候，近日太空人造訪紅襪芬威球場的系列賽中，有位紅襪球迷試圖與布萊格曼（Alex Bregman）合影，卻遭球迷當面嗆聲「不想與作弊仔合照」，

MLB／遭對手兩轟說再見 洋基守護神查普曼吞最慘一役

洋基今(11日)與雙城展開系列賽最終戰，9局以5比3領先的條紋軍，推出守護神查普曼(Aroldis Chapman)把關，看似有望以橫掃之態拿下系列賽，本季近乎無敵的查普曼此戰卻失常，遭到雙城打者無情

MLB／聯盟操弄用球才是問題 大都會重砲不認同要抓抹油

為了減少擊球飛行距離及全壘打產量，今年大聯盟對官方用球的彈性係數作出調整，也讓本季打者成績普遍不佳，這也遭大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)大力抨擊，他指出聯盟無法取得投打兩方立場的平衡，年復

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。