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MLB／單局核炸4分吞敗 洋基查普曼坦言直球失速遭鎖定

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基守護神查普曼被兩轟吞下敗投。 法新社
洋基守護神查普曼被兩轟吞下敗投。 法新社

本季威風八面的洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman），今(11日)面對雙城卻罕見提油上陣，沒有解決任何一個人次，還被擊出再見兩分砲難堪吞敗，最終洋基以5比7遭雙城逆轉吞敗，查普曼賽後則坦言，自己無法投出像樣的速球，也讓對手更好鎖定直球來作攻擊。

最後半局洋基以5比3領先，推出終結者查普曼鎖定勝利，不料他卻提油登板，先被波蘭柯（Jorge Polanco）敲安上壘，再遭唐納森（Josh Donaldson）擊出兩分砲追平，讓查普曼吞下本季第2場救援失敗，但仍在場上續投，阿斯圖提歐（Willians Astudillo）安打上壘後，重砲克魯茲（Nelson Cruz）補上再見兩分砲終結比賽，雙城最終靠著9局下半4分逆襲，以7比5擊敗洋基，免於在主場遭橫掃。

賽後查普曼透過翻譯表示，「如果必須指出不同之處，那就是我的速球沒有之前那麼快，而打者也已經準備好攻擊直球了。」此戰查普曼速球平均96.5英哩，追平5月28日面對老虎的本季最低紀錄，此役也是查普曼生涯第3場遭到對手擊出2發以上全壘打的比賽，也是生涯首度出現登板卻未能解決打者的狀況。

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