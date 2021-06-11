MLB／不再狂催球速！大谷翔平邁向強投關鍵

相較於穩定出賽的「打者翔平」，曾接受韌帶置換手術的「投手大谷」，健康程度一直是外界所關注的焦點，所幸本季回復二刀流身手的他，首度登板就狂催時速三位數火球，來證明他的健康無虞，但本季在保送過多情況下，大谷翔平選擇放慢球速以求穩定控球，也收到了良好成效，逐漸將自己推向頂尖強投的行列。

本季「投手大谷」繳出令人印象深刻的數據，出賽8場繳出2.76防禦率及高達12.9的K/9值(每9局平均三振數)，但26次保送卻比被安打數多，免費奉送打者上壘一直是大谷的致命傷。

根據《橙縣紀事報(Orange County Register)》報導，大谷翔平過去4次先發登板中，為了改善控球不佳的毛病，大谷做出了相當大的改變，在他本季頭4場先發下來，速球平均球速為96.8英哩，每9局保送了9.2名打者，是相當不理想的數字，而將球投進好球帶的機率只有40.2%，也與大聯盟平均49.2%相距甚遠。

而大谷翔平在後4場先發登板的比賽，速球平均球速下降到94.4英哩，也讓他的控球獲得改善，每9局保送數減少到2.7次，包括上次登板投出生涯首次無保送的比賽，將球投進好球帶的機率也大幅提升至48％。此外，大谷翔平不僅改善了控球狀況，而且也越加頻繁使用新武器，前4場比賽大谷的卡特球使用比例不多，僅有7.6%，不過在接下來的4場比賽中提升到了15.2%。

改善控球以及納入新球種，幫助大谷翔平變得更有效率，在前4場先發出賽中，每個打席平均花費3.94顆球，而在接下來的四場比賽中則是3.57顆，這也讓大谷翔平能夠吃下更長局數，前四場比賽中都沒有投到6局的大谷，近4場先發出賽中，2度投到第6局，面對太空人更是上演7局10K的戲碼，大谷翔平不斷進化的身手，不禁讓外界期待，成長為最終型態的大谷翔平，到底能在大聯盟打出多少高度？