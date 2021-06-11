快訊

皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

MLB／不再狂催球速！大谷翔平邁向強投關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平放慢球速。 法新社
大谷翔平放慢球速。 法新社

相較於穩定出賽的「打者翔平」，曾接受韌帶置換手術的「投手大谷」，健康程度一直是外界所關注的焦點，所幸本季回復二刀流身手的他，首度登板就狂催時速三位數火球，來證明他的健康無虞，但本季在保送過多情況下，大谷翔平選擇放慢球速以求穩定控球，也收到了良好成效，逐漸將自己推向頂尖強投的行列。

本季「投手大谷」繳出令人印象深刻的數據，出賽8場繳出2.76防禦率及高達12.9的K/9值(每9局平均三振數)，但26次保送卻比被安打數多，免費奉送打者上壘一直是大谷的致命傷。

根據《橙縣紀事報(Orange County Register)》報導，大谷翔平過去4次先發登板中，為了改善控球不佳的毛病，大谷做出了相當大的改變，在他本季頭4場先發下來，速球平均球速為96.8英哩，每9局保送了9.2名打者，是相當不理想的數字，而將球投進好球帶的機率只有40.2%，也與大聯盟平均49.2%相距甚遠。

而大谷翔平在後4場先發登板的比賽，速球平均球速下降到94.4英哩，也讓他的控球獲得改善，每9局保送數減少到2.7次，包括上次登板投出生涯首次無保送的比賽，將球投進好球帶的機率也大幅提升至48％。此外，大谷翔平不僅改善了控球狀況，而且也越加頻繁使用新武器，前4場比賽大谷的卡特球使用比例不多，僅有7.6%，不過在接下來的4場比賽中提升到了15.2%。

改善控球以及納入新球種，幫助大谷翔平變得更有效率，在前4場先發出賽中，每個打席平均花費3.94顆球，而在接下來的四場比賽中則是3.57顆，這也讓大谷翔平能夠吃下更長局數，前四場比賽中都沒有投到6局的大谷，近4場先發出賽中，2度投到第6局，面對太空人更是上演7局10K的戲碼，大谷翔平不斷進化的身手，不禁讓外界期待，成長為最終型態的大谷翔平，到底能在大聯盟打出多少高度？

太空人 手術

相關新聞

MLB／不再狂催球速！大谷翔平邁向強投關鍵

相較於穩定出賽的「打者翔平」，曾接受韌帶置換手術的「投手大谷」，健康程度一直是外界所關注的焦點，所幸本季回復二刀流身手的他，首度登板就狂催時速三位數火球，來證明他的健康無虞，但本季在保送過多情況下，大

MLB／「不想與作弊仔合照」 布萊格曼慘遭紅襪迷當面羞辱

經過去年閉門比賽後，本季客場出戰的太空人，終究難逃球迷噓聲伺候，近日太空人造訪紅襪芬威球場的系列賽中，有位紅襪球迷試圖與布萊格曼（Alex Bregman）合影，卻遭球迷當面嗆聲「不想與作弊仔合照」，

MLB／遭對手兩轟說再見 洋基守護神查普曼吞最慘一役

洋基今(11日)與雙城展開系列賽最終戰，9局以5比3領先的條紋軍，推出守護神查普曼(Aroldis Chapman)把關，看似有望以橫掃之態拿下系列賽，本季近乎無敵的查普曼此戰卻失常，遭到雙城打者無情

MLB／聯盟操弄用球才是問題 大都會重砲不認同要抓抹油

為了減少擊球飛行距離及全壘打產量，今年大聯盟對官方用球的彈性係數作出調整，也讓本季打者成績普遍不佳，這也遭大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)大力抨擊，他指出聯盟無法取得投打兩方立場的平衡，年復

MLB／今日戰績表 勝投王烏力亞斯摘第九勝道奇勝海盜

MLB今日戰績表 道奇 6：3(8局) 海盜 釀酒人 7：2 紅人 勇士 3：4(10局) 費城人 水手 3：8 老虎 巨人 (延賽) 國民 洛磯 4：11 馬林魚 太空人 8：12

MLB／嘴巴上說不在意 柯爾卻刻意飆破百英里三振唐納森

今天（10日）洋基客場面對雙城的比賽中，王牌柯爾（Gerrit Cole）主投6局失2分奪勝，其中送出的9次三振有2K是送給指控他有抹油的唐納森（Josh Donaldson），雖然他賽後嘴上說著自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。