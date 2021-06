MLB／「不想與作弊仔合照」 布萊格曼慘遭紅襪迷當面羞辱

經過去年閉門比賽後,本季客場出戰的太空人,終究難逃球迷噓聲伺候,近日太空人造訪紅襪芬威球場的系列賽中,有位紅襪球迷試圖與布萊格曼(Alex Bregman)合影,卻遭球迷當面嗆聲「不想與作弊仔合照」,也讓迎上前來的布萊格曼略顯尷尬。

本季雙方交手6場比賽,紅襪只取得1勝5負居於下風,加上系列賽最終戰中,布萊格曼4個打數中敲出3安,包含2支二壘安打及1轟,這也讓紅襪球迷怒火中燒,近日美媒《BleacherReport》貼出一段影片,當布萊格曼走向第一排觀眾時,一位紅襪球迷假裝拿起手機試圖合照,隨後對著布萊格曼叫囂,「我不想跟作弊仔合照」,布萊格曼則以尷尬笑容回應,進而轉向與穿著亞土維(Jose Altuve)球衣的球迷進行互動。

