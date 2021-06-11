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MLB／「不想與作弊仔合照」 布萊格曼慘遭紅襪迷當面羞辱

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人布萊格曼。 法新社
太空人布萊格曼。 法新社

經過去年閉門比賽後，本季客場出戰的太空人，終究難逃球迷噓聲伺候，近日太空人造訪紅襪芬威球場的系列賽中，有位紅襪球迷試圖與布萊格曼（Alex Bregman）合影，卻遭球迷當面嗆聲「不想與作弊仔合照」，也讓迎上前來的布萊格曼略顯尷尬。

本季雙方交手6場比賽，紅襪只取得1勝5負居於下風，加上系列賽最終戰中，布萊格曼4個打數中敲出3安，包含2支二壘安打及1轟，這也讓紅襪球迷怒火中燒，近日美媒《BleacherReport》貼出一段影片，當布萊格曼走向第一排觀眾時，一位紅襪球迷假裝拿起手機試圖合照，隨後對著布萊格曼叫囂，「我不想跟作弊仔合照」，布萊格曼則以尷尬笑容回應，進而轉向與穿著亞土維(Jose Altuve)球衣的球迷進行互動。

2019年季末，聯盟報告證實休士頓太空人隊曾在17年的例行賽及季後賽嘗試使用非法科技設備竊取投手暗號，甚至以敲打垃圾桶的方式傳遞給打擊區的選手，原本在2020賽季蓄勢待發準備要用噓聲洗禮這些「作弊仔」的球迷們，偏偏遇到新冠肺炎疫情閉門，時至今日的所有不滿總算在2021年宣洩而出，「敲一聲是速球！」、「你們不配拿冠軍！」以及垃圾桶敲擊聲不絕於耳，只要是太空人作客的球場，現場的氣氛總是會充滿著火藥味。

太空人 新冠肺炎 疫情

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