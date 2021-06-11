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MLB／遭對手兩轟說再見 洋基守護神查普曼吞最慘一役

聯合新聞網 / 綜合報導
查普曼。 美聯社
查普曼。 美聯社

洋基今(11日)與雙城展開系列賽最終戰，9局以5比3領先的條紋軍，推出守護神查普曼(Aroldis Chapman)把關，看似有望以橫掃之態拿下系列賽，本季近乎無敵的查普曼此戰卻失常，遭到雙城打者無情砲轟，1個人次都沒解決，挨了2發全壘打痛失4分，最終洋基以5比7遭逆轉落敗。

首局洋基靠著近況火燙的史坦頓(Giancarlo Stanton)，面對前隊友哈普(J.A. Happ)毫不留情，打下先馳得點的3分砲，4局則換烏謝拉（Gio Urshela）開轟，從哈普手中拿下第4分，6局勒梅休（DJ LeMahieu）的二壘安打護送安杜哈（Miguel Andujar）回本壘得分，助洋基取得5比2領先，也創下本季球隊首次連4場至少得到5分的紀錄。

8局雙城靠著連續安打追回1分，最後半局洋基推出終結者查普曼鎖定勝利，不料他卻提油登板，先被波蘭柯（Jorge Polanco）敲安上壘，再遭唐納森（Josh Donaldson）擊出兩分砲追平，查普曼吞下本季第2場救援失敗，但仍在場上續投，阿斯圖提歐（Willians Astudillo）安打上壘後，重砲克魯茲（Nelson Cruz）補上再見兩分砲終結比賽，雙城最終靠著9局下半4分逆襲，以7比5擊敗洋基，免於在主場遭橫掃。

以往球速在3位數遊走的查普曼，此戰最快來到98英里，面對雙城沒有解決一個人次，查普曼被敲4支安打包含2發全壘打丟掉4分，防禦率從0.39向上調升為1.96，另有4勝1敗12次救援成功。

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