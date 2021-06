MLB／遭對手兩轟說再見 洋基守護神查普曼吞最慘一役

洋基今(11日)與雙城展開系列賽最終戰,9局以5比3領先的條紋軍,推出守護神查普曼(Aroldis Chapman)把關,看似有望以橫掃之態拿下系列賽,本季近乎無敵的查普曼此戰卻失常,遭到雙城打者無情砲轟,1個人次都沒解決,挨了2發全壘打痛失4分,最終洋基以5比7遭逆轉落敗。

首局洋基靠著近況火燙的史坦頓(Giancarlo Stanton),面對前隊友哈普(J.A. Happ)毫不留情,打下先馳得點的3分砲,4局則換烏謝拉(Gio Urshela)開轟,從哈普手中拿下第4分,6局勒梅休(DJ LeMahieu)的二壘安打護送安杜哈(Miguel Andujar)回本壘得分,助洋基取得5比2領先,也創下本季球隊首次連4場至少得到5分的紀錄。

8局雙城靠著連續安打追回1分,最後半局洋基推出終結者查普曼鎖定勝利,不料他卻提油登板,先被波蘭柯(Jorge Polanco)敲安上壘,再遭唐納森(Josh Donaldson)擊出兩分砲追平,查普曼吞下本季第2場救援失敗,但仍在場上續投,阿斯圖提歐(Willians Astudillo)安打上壘後,重砲克魯茲(Nelson Cruz)補上再見兩分砲終結比賽,雙城最終靠著9局下半4分逆襲,以7比5擊敗洋基,免於在主場遭橫掃。

Aroldis Chapman is having an absolute no doubt historic season this year. Guy has never been more dominant. Just give ‘em the damn Reliever of the Year. #nails pic.twitter.com/URDnrqGCLs