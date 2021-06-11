MLB／聯盟操弄用球才是問題 大都會重砲不認同要抓抹油

為了減少擊球飛行距離及全壘打產量，今年大聯盟對官方用球的彈性係數作出調整，也讓本季打者成績普遍不佳，這也遭大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)大力抨擊，他指出聯盟無法取得投打兩方立場的平衡，年復一年操弄著棒球，阿隆索也認為這是投手使用外部物質越發猖狂的主因。

被問到近期炒得火熱的投手違規事件，阿隆索與記者視訊訪談時表示，問題的根本在於大聯盟無法在打者及投手兩方間取得平衡，「2019年自由市場中，有一群頂尖投手如願簽下大合約，而聯盟也在此時引進彈力球，度過了去年縮水賽季後，本季又有一批游擊手或是其他野手，同樣在休賽季獲得不錯報價，我認為這並非巧合，這絕對是聯盟的意思。」

大聯盟2019年創下最多單季全壘打產量，僅僅兩年就打破先前所寫下的紀錄，這也讓外界認為，官方用球已被更換為對打者有利的彈力球，而在全壘打數連年激增後，大聯盟今年2月通知各隊，計畫降低用球彈性係數，本季打者每打席出現全壘打機率為3.1%，較2019年的3.6%下降許多。

阿隆索指出，近年聯盟使用彈力球造成打者成績大幅躍進，也是投手違規使用外部物質的主因之一，但阿隆索也說，他不認為聯盟在嚴格抓出投手使用外部物質的做法是正確的，「對我來說，無論他們使用松焦油、防曬乳以及任何他們想用來控掌握球的物質，就讓他們用吧，我每天都會進入打擊區，我不想看到高達99英里的速球從他們的手中滑落。」阿隆索強調，隊友皮拉(Kevin Pillar)先前遭速球擊中臉部的畫面，仍在腦海揮之不去，「如果聯盟不改變棒球生態，投手就不必使用這些外部物質。」