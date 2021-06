MLB／嘴巴上說不在意 柯爾卻刻意飆破百英里三振唐納森

今天(10日)洋基客場面對雙城的比賽中,王牌柯爾(Gerrit Cole)主投6局失2分奪勝,其中送出的9次三振有2K是送給指控他有抹油的唐納森(Josh Donaldson),雖然他賽後嘴上說著自己沒有特別針對彼此,身體卻用力催出破百英里火球,投出本季最快的4顆速球,遠高於他平時的例行賽均速。

Gerrit Cole strikes out Josh Donaldson with ease in their first battle of the night pic.twitter.com/qMB7Yo5Hkr