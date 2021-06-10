MLB／嘴巴上說不在意 柯爾卻刻意飆破百英里三振唐納森

今天（10日）洋基客場面對雙城的比賽中，王牌柯爾（Gerrit Cole）主投6局失2分奪勝，其中送出的9次三振有2K是送給指控他有抹油的唐納森（Josh Donaldson），雖然他賽後嘴上說著自己沒有特別針對彼此，身體卻用力催出破百英里火球，投出本季最快的4顆速球，遠高於他平時的例行賽均速。

Gerrit Cole strikes out Josh Donaldson with ease in their first battle of the night pic.twitter.com/qMB7Yo5Hkr — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 10, 2021

今天雙方正面對決，第一個打席在兩好球時，柯爾飆出100.4英里直球被唐納森擦出界外，隨後他再補上一顆圈指變速球三振對方。三局兩人再度碰頭，柯爾雖然先丟了兩顆壞球，隨後再用連3顆好球三振對手，其中第4球時速來到100.2英里，這比他今年例行賽均速的98.2英里要快得多。

Once again, Cole strikes out Josh Donaldson lol pic.twitter.com/FjG0ZGp6r2 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 10, 2021

「有時候你需要用到自己最好的快速球。」柯爾賽後僅用一句話帶過，不過他最後也承認自己用力催球速「可能有點一時興起」。

兩人的紛爭起源於上個星期唐納森懷疑柯爾是否有使用外部物質，當時洋基總教練布恩（Aaron Boone）替他擋下問題，並表示自己的子弟兵絕對沒有作弊，不過在聯盟對小聯盟祭出投手使用外部物質的罰則後，柯爾當天的先發對上光芒，僅投5局就失5分下場，那場比賽他的直球轉速落在2,436轉，比起他本季例行賽平均的2,547轉有些差距。

唐納森今天受訪時進一步指出，除了柯爾外，至少有12名投手在上周轉速神奇下降，道奇塞揚強投鮑爾(Trevor Bauer)也在其中，他自覺有責任為打者發聲，也有10到15位球員支持他這麼做。

至於柯爾今天回應了昨日被問到有沒有使用Spider Tack（一種黏性外部物質）後，回答支支吾吾的原因：「我認為那不是一個合適的場合回答那種問題，應該有更好的時刻。」