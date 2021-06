MLB／新秀威廉斯首轟就是再見全壘打 助費城人氣走勇士

美國職棒大聯盟MLB費城費城人新秀威廉斯今天9局下建功,在2人出局1人在壘的情況下,他擊出逆轉戰局的再見全壘打,最後費城人在主場就以2比1有驚無險氣走亞特蘭大勇士。

這場比賽是威廉斯(Luke Williams)大聯盟生涯第2戰,他共擊出兩支安打,其中包括生涯首支全壘打,就是一支再見全壘打。

9局下勇士把關門守成的重任交給投手史密斯(Will Smith),而他在1人出局、保送麥卡臣(Andrew McCutchen)上壘之前,費城人的打線連續15人次均無建樹,於是換上代打米勒(Brad Miller),他卻擊出滾地球出局,接著就是威廉斯站上打擊區,棒打史密斯,一棒定江山。

此外,這位費城人的菜鳥也曾在4局下擊出二壘安打,而隊友瑞爾穆托(J.T. Realmuto)則是把連續擊出安打的場次推進至8場。

目前費城人以29勝31負的戰績在國聯東區5隊中暫居第3,勇士則是29勝30負暫居第2。

Luke Williams with the walk-off for the Phillies in the... FIRST START OF HIS CAREER!!! 🙌✨



