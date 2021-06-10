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MLB／新秀威廉斯首轟就是再見全壘打 助費城人氣走勇士
美國職棒大聯盟MLB費城費城人新秀威廉斯今天9局下建功，在2人出局1人在壘的情況下，他擊出逆轉戰局的再見全壘打，最後費城人在主場就以2比1有驚無險氣走亞特蘭大勇士。
這場比賽是威廉斯（Luke Williams）大聯盟生涯第2戰，他共擊出兩支安打，其中包括生涯首支全壘打，就是一支再見全壘打。
9局下勇士把關門守成的重任交給投手史密斯（Will Smith），而他在1人出局、保送麥卡臣（Andrew McCutchen）上壘之前，費城人的打線連續15人次均無建樹，於是換上代打米勒（Brad Miller），他卻擊出滾地球出局，接著就是威廉斯站上打擊區，棒打史密斯，一棒定江山。
此外，這位費城人的菜鳥也曾在4局下擊出二壘安打，而隊友瑞爾穆托（J.T. Realmuto）則是把連續擊出安打的場次推進至8場。
目前費城人以29勝31負的戰績在國聯東區5隊中暫居第3，勇士則是29勝30負暫居第2。
Luke Williams with the walk-off for the Phillies in the... FIRST START OF HIS CAREER!!! 🙌✨— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 10, 2021
(via @Phillies) pic.twitter.com/U0ODfhRRIN
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