MLB／坎寧好投大谷敲安 天使大勝皇家3連戰橫掃

靠著投手坎寧（Griffin Canning）主投6又3分之2局僅失1分的優異表現，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天在主場6比1大勝堪薩斯市皇家，3連戰橫掃對手。

天使隊的瑞登（Anthony Rendon）與基恩（Kean Wong）各貢獻2分打點，讓投手丘上的坎寧無後顧之憂，專心對付打者，全場投89球有高達60球是好球。

坎寧在第7局2人出局時被換下，這是他去年8月30日對戰西雅圖水手隊主投8局以來最長的先發局數。

他本季至今戰績5勝4敗，今天失1分，被敲出5支安打，保送2人，不過也三振6人。

皇家先發投手凱勒（Brad Keller）第3局讓頭2名天使打者無功而返，不過2出局後天使展開反攻，厄普頓（Justin Upton）被保送後，靠著大谷翔平的一壘安打站上2壘，之後倫登擊出右外野方向二壘打將2人送回本壘。

坎寧直到4局上才讓皇家打破鴨蛋，培瑞斯（Salvador Perez）頭一個上來打擊敲出內野安打站上一壘，再靠著索勒（Jorge Soler）二壘打攻占三壘。一人出局後，古特瑞茲（Kelvin Gutierrez）內野安打送回培瑞斯，讓皇家追成1比2僅1分落後。

但在一人出局，一、三壘有人的大好機會下，皇家接下來兩名打者卻一個被三振，一個擊出強襲球出局，徒留殘壘。

凱勒的控球得以讓皇家隊緊咬比數，但6局下天使隊先靠著伊格列西亞斯（Jose Iglesias）二壘安打跑回1分，王基恩緊接著的2分打點一壘打又送回2分，天使一舉攻下3分取得5比1領先，凱勒黯然退場，勝負就此大致底定。