MLB／「最離譜失誤」後遭DFA 海盜一壘手被下放3A
海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）在上個月（5月）時發生「最離譜失誤」不久後，就被球隊放入讓渡名單，讓渡期限過了也沒有其他球隊願意伸出橄欖枝，在今天（10日）正式被下放3A。
5月28日，小熊以5：3擊敗海盜，離奇戰況發生在第3局，康崔拉斯（Willson Contreras）敲安、並盜上二壘，兩出局時輪到貝茲（Javier Baez）打擊，他打成三壘方向滾地球，海盜接球後傳向一壘，克雷格接球時並未踩在壘包上，選擇上前觸殺貝茲，而貝茲慢慢往本壘倒退。
只需要踩一壘壘包就結束的半局，克雷格跟著貝茲上演追逐戰，康崔拉斯見狀直衝本壘，等到克雷格意識到傳本壘時，仍讓康崔拉斯溜回這1分，而貝茲也趁勢回衝一壘，海盜捕手培瑞茲（Michael Perez）這時又發生傳一壘的暴傳，讓貝茲站上二壘。
26歲的克雷格為海盜2016年首輪指名選進的新秀，他在2A與3A都曾有過20轟以上的球季，並非毫無期待空間，不過這次下放也不算懲罰性調度，主因還是出在他本季僅繳出打擊率.217、上壘率.277，1發全壘打的慘淡成績。
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