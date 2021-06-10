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MLB／對決前東家小熊 達比修有7局失2分好投悲情吞敗

聯合新聞網 / 綜合報導
聖地牙哥教士隊今天派上達比修有先發上陣。 美聯社
聖地牙哥教士隊今天派上達比修有先發上陣。 美聯社

聖地牙哥教士隊今天（10日）派上達比修有先發上陣，對決前東家芝加哥小熊，達比修沒有手軟，主投7局僅失2分並送出8次三振，可惜隊友打擊熄火僅提供1分援助，最終以1：3不敵小熊，他也承擔本季第2敗。

本場教士在3局下靠著馬查多（Manny Machado）的一壘安打先馳得點，4局上彼德森（Joc Pederson）馬上還以陽春砲追平，兩隊僵持直到第7局，達比修在保送了哈普（Ian Happ）後被威斯登（Patrick Wisdom）敲出安打形成一、三壘有人，雖然讓下一棒的瑞佐敲出滾地球製造雙殺，三壘跑者有趁機溜回本壘得分。

游擊手阿爾坎塔拉（Sergio Alcantara）在8局再補進陽春砲，終場教士就以1：3輸球，近況不佳的他們近10場就吞了7敗，與分區龍頭的巨人還有2.5場勝差。

教士 達比修有

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