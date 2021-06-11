快訊

直播／台灣社區感染滿月已釀349人亡 指揮中心下午說明

心酸！父染疫亡速火化 家屬只能大雨中路邊跪別

MLB／今日戰績表 勝投王烏力亞斯摘第九勝道奇勝海盜

聯合新聞網 / 整理
道奇隊烏力亞斯摘下第九勝。 美聯社
道奇隊烏力亞斯摘下第九勝。 美聯社

MLB今日戰績表

道奇 6：3(8局) 海盜

釀酒人 7：2 紅人

勇士 3：4(10局) 費城人

水手 3：8 老虎

巨人 (延賽) 國民

洛磯 4：11 馬林魚

太空人 8：12 紅襪

藍鳥 2：5 白襪

洋基 5：7 雙城

皇家 6：1 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅雀 vs. 小熊

07:00 巨人 vs. 國民

07:10 勇士 vs. 馬林魚

07:10 金鶯 vs. 光芒

07:10 白襪 vs. 老虎

07:10 洛磯 vs. 紅人

07:10 教士 vs. 大都會

07:10 水手 vs. 印地安人

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

08:10 太空人 vs. 雙城

08:10 海盜 vs. 釀酒人

09:40 天使 vs. 響尾蛇

09:40 皇家 vs. 運動家

10:10 遊騎兵 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／今日戰績表 勝投王烏力亞斯摘第九勝道奇勝海盜

MLB今日戰績表 道奇 6：3(8局) 海盜 釀酒人 7：2 紅人 勇士 3：4(10局) 費城人 水手 3：8 老虎 巨人 (延賽) 國民 洛磯 4：11 馬林魚 太空人 8：12

MLB／嘴巴上說不在意 柯爾卻刻意飆破百英里三振唐納森

今天（10日）洋基客場面對雙城的比賽中，王牌柯爾（Gerrit Cole）主投6局失2分奪勝，其中送出的9次三振有2K是送給指控他有抹油的唐納森（Josh Donaldson），雖然他賽後嘴上說著自己

MLB／新秀威廉斯首轟就是再見全壘打 助費城人氣走勇士

美國職棒大聯盟MLB費城費城人新秀威廉斯今天9局下建功，在2人出局1人在壘的情況下，他擊出逆轉戰局的再見全壘打，最後費城...

MLB／坎寧好投大谷敲安 天使大勝皇家3連戰橫掃

靠著投手坎寧（Griffin Canning）主投6又3分之2局僅失1分的優異表現，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊今天...

MLB／一甩抹油醜聞 洋基柯爾飆9K還三振指控者唐納森2次

日前才傳出疑似塗抹外部物質增加轉速的洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），今（10日）對上日前指控他抹油的唐納森（Josh Donaldson）所屬的雙城，不但展現王牌風範主投6局飆9K，還三振了唐

MLB／「最離譜失誤」後遭DFA 海盜一壘手被下放3A

海盜隊一壘手克雷格（Will Craig）在上個月（5月）時發生「最離譜失誤」不久後，就被球隊放入讓渡名單，讓渡期限過了也沒有其他球隊願意伸出橄欖枝，在今天（10日）正式被下放3A。 5月28日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。