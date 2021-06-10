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MLB／今日戰績表 洋基先發柯爾6局飆9K助隊勝雙城

聯合新聞網 / 整理
洋基先發投手柯爾6局飆9K。 美聯社
洋基先發投手柯爾6局飆9K。 美聯社

MLB今日戰績表

巨人 3：4(11局) 遊騎兵

響尾蛇 0：4 運動家

小熊 3：1 教士

大都會 14：1 金鶯

勇士 1：2 費城人

道奇 2：1 海盜

太空人 8：3 紅襪

水手 9：6(11局) 老虎

釀酒人 3：7 紅人

洛磯 4：3 馬林魚

國民 9：7(11局) 光芒

藍鳥 9：6 白襪

洋基 6：2 雙城

印地安人 2：8 紅雀

皇家 1：6 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 道奇 vs. 海盜

00:35 釀酒人 vs. 紅人

01:05 勇士 vs.費城人

01:10 水手 vs. 老虎

07:05 巨人 vs. 國民

07:10 洛磯 vs. 馬林魚

07:10 太空人 vs. 紅襪

08:00 藍鳥 vs. 白襪

08:10 洋基 vs. 雙城

09:40 皇家 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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