MLB／今日戰績表 洋基先發柯爾6局飆9K助隊勝雙城

在我之前寫的『觸身球之亂』一文中，提及大聯盟的打者正面臨前所未有的低潮中。打擊率和三振率都是史無前例的數字，投打如此失衡，決定性的因素就是投手使用外部物質的氾濫。 一位剛剛退休的大聯盟投手，在接

2021-06-10 07:00