投手外部物質用太兇 竟成大聯盟新禁藥

在我之前寫的『觸身球之亂』一文中，提及大聯盟的打者正面臨前所未有的低潮中。打擊率和三振率都是史無前例的數字，投打如此失衡，決定性的因素就是投手使用外部物質的氾濫。

一位剛剛退休的大聯盟投手，在接受運動畫刊訪問時宣稱，聯盟中大概80%到90%的投手都在用外部物質，而這個被投手們暱稱為『黏黏物』的東西，從一開始的松香/防曬油，進化到現在各種混合品項，從衝浪板用的蠟，到大力士競賽所用的『Spider Tack』（這可是大力士們用來徒手搬動巨石時使用的超級黏膠）不一而足。根據運動畫刊的報導，大聯盟投手們在疫情停擺期間，自行調製各種DIY的黏黏物，而且還用高速攝影機、TrackMan和Rapsodo等高科技來看看哪種東西的效果最佳。

想要投得好，化學實驗不可少。很多投手可能在休季期間要努力學習調配順手的外部物質，成功的話馬上就能身價暴漲。 unsplash

大聯盟其實有明確禁用外部物質的規則，但近年來普遍採用睜一隻眼，閉一隻眼的態度，如果對方教練不抗議，裁判就不會主動去抓投手。今年投手在比賽中三不五時就會偷摸手套內側，或是帽緣上的東西來塗在球上，一個美聯的總教練就說：「太明目張膽了，就像是有人當你面罵你髒話，然後還擺出『不然你要怎樣』的神情。」

另一個美聯教練搖頭說：「你都可以聽到球離手時的摩擦聲了。」那位退休的投手形容那個聲音就像是把OK蹦撕掉的聲音。有一顆球，跑到敵隊的休息區裡，他們發現球上還能清楚地看到投手的指紋，甚至可以模擬這個投手怎麼握球的；另一個例子是，休息區裡的球員想要把球上面的黏膠拔下時，直接把球的縫線一起撕下來；還有個制服組成員說，他們球隊有一次發現一顆打進休息區的界外球，上面連大聯盟的logo都已經被扒皮了。有一個周遊許多隊的中繼投手舉了個親身經驗，他自承使用Pelican Grip Dip，這是種給打者作為握棒輔助的黏性混合物，而他在機場被安檢人員攔下：「他們掃描我的手指，我都已經洗過澡了喔，他們說，你手上有爆裂物，我只好說，不是啦，那是外部物質啦。」

要確定投手在投球時是否有偷塗一些東西是相當不容易，但是已經有跡象顯示越來越多投手有樣學樣了。 美聯社

一位美聯投手說，在2019年的春訓投手會議，一位投手教練跟他們說，「現在聯盟裡超多人都在用外部物質的，那讓他們的快速球更會上竄。如果你沒有用，你起碼應該考慮一下，因為這樣你就落伍了。」他說他在那之後，也開始用松香和防曬油的混合物。另一位國聯的投手，他用的也是Pelican，他說他待過一支球隊，那隊甚至從別隊挖來一個化學專家，專門開發黏性物質。

使用外部物質，在大聯盟其實已經有百年歷史。從黑襪時代的奇柯蒂（Eddie Cicotte），到靠口水球進名人堂的派瑞（Gaylord Perry），這一直是個公開的秘密。但這三四年來，投手們將外部物質的使用推至化境，一位某球隊的投手顧問，也有自己的訓練中心的專家說：「你只要用這種物質，不管合法還是非法的，就可以增加和控制摩擦。所以大家都在尋求增加轉速，目的不是轉速本身，而是轉速所可能帶來的尾勁。」

比起2018年，投手高轉速帶來的結果，是今年快速球比當年進壘點少掉了將近2英吋，造成在打者的視角中，速球會往上竄的錯覺。根據Statcast的統計，投到好球帶下半部的直球，如果轉速不到2500轉，對戰打擊率是3成30；但若轉速超過2500轉，打擊率就掉到2成85。難怪從2015年以來，在短短六年多內，轉速超過2500轉的速球在大聯盟足足增加了三倍。

在接受運動畫刊訪問的所有人，幾乎都把揭開這個潘朵拉盒子的戰犯指向包爾。包爾自己對外部物質的指控和實驗已經眾所皆知（https://udn.com/news/story/6999/5388634），但當大聯盟宣示要打擊外部物質的使用後，他在6月6號對勇士隊的比賽中，各項球種的轉速都大幅滑落。

大聯盟一說要查，包爾的投球轉速就出現明顯下降。 資料來源：Baseball Savant

包爾在賽後被問到轉速下滑是否跟外部物質有關，他顧左右而言他。無獨有偶地，他當初批評的對象，和他多年來都不對盤的前大學隊友柯爾，也在大聯盟宣示後的首場先發遭遇同樣現象。

洋基先發投手柯爾也出現類似的狀況。 資料來源：Baseball Savant

更有趣的一點，是包爾所產生的效應。Statcast發現，在今年四縫線速球轉速進步最多的球隊，正是包爾效力的道奇隊，而且遙遙領先第二名的白襪隊。大聯盟的平均值是0.52%。

林煒珽製表

或許這是道奇隊想要走的方向，他們送走了佛羅洛（Dylan Floro）和克拉瑞克（Adam Kolarek），也不和拜亞茲（Pedro Baez）續約。這三位投手的共同點就是—轉速低。簽來包爾和尼爾森，另外交易來克來文傑和維西亞，都是高轉速的投手。不過每個道奇隊名單中的投手，今年轉速全都比去年高，也是個不爭的事實。

今年道奇的團隊轉速是自從2015年啟用Statcast之後，最高的一支隊伍。第二高的球隊呢？2020年的紅人隊，正好是包爾的前一個東家。去年紅人隊的投手群自稱為Spincinnati，正是自豪於他們對於高轉速投手的培育。

一位國聯牛棚投手說：「這就像是類固醇一樣，對我們這種拒絕用黏黏物質的人來說，我們就被刷下來了。『因為你沒有高轉速，』對，因為我不想作弊。」一位制服組人員說：「我們正在步入類固醇時代的後塵，我們以前對500英呎的特大號全壘打驚呼連連，現在我們則對101英哩，3千轉的卡特球讚嘆不已。這不就跟500英呎的全壘打一樣不科學嗎？」另一位制服組則說：「人們得要了解轉速的重要性，它就跟禁藥一樣，讓你佔盡優勢，唯一一的不同，就是大聯盟核可，又不傷身。」

大聯盟預計在兩個禮拜內就會提出對外部物質的解決方案，未來將會對每場的先發投手在比賽中至少檢查兩次，整場比賽裁判會主動檢查兩邊投手8到10次。能否阻止外部物質的歪風？也許可以，但我們應該先問問包爾和柯爾，看看他們下一次先發時的轉速。