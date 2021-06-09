MLB／近兩年不知敗投為何物 布勒與隊友前輩克蕭齊名

持續繳出穩定表現的道奇強投布勒（Walker Buehler），今(9日)在海盜主場先發登板，主投7局沒有失分，打線也在比賽中段給予分數支援，布勒順利取得賽季第5勝，同時也寫下了跨季連續21場先發沒有吞下敗投，追平現任隊友克蕭(Clayton Kershaw)及烏力亞斯（Julio Urias）並列隊史最佳。

面對戰績不佳的海盜，布勒顯得游刃有餘，用93顆球完成7局投球任務，雖然只有送出2次三振，但也未讓打者有太多上壘機會，只被擊出2安、1保送沒有失分，而道奇打線也在5、6兩局給予火力援護打下5分，加上牛棚驚險守成，終場道奇以5比3擊敗海盜，幫助布勒奪本賽季第5勝。

布勒在過去21場先發出賽中，沒有任何吞敗記錄，追平克蕭及烏力亞斯並列隊史最佳，是球隊自1958年搬遷至洛杉磯以來最長紀錄，至於布勒上次吞敗，已經是2019年9月22日面對洛磯，當時布勒主投6局被敲2支陽春砲失4分，球隊也以2比4輸球。依照目前道奇先發輪值，布勒下場比賽預計在14日面對美聯西區爐主遊騎兵，有機會寫下新紀錄。