MLB／今日戰績表 大谷生涯最遠全壘打天使輕取皇家
MLB今日戰績表
勇士 9:5 費城人
道奇 5:3 海盜
大都會 3:10 金鶯
洛磯 2:6 馬林魚
太空人 7:1 紅襪
釀酒人 5:1 紅人
水手 3:5 老虎
國民 1:3 光芒
巨人 9:4 遊騎兵
洋基 8:4 雙城
藍鳥 1:6 白襪
印地安人 10:1 紅雀
皇家 1:8 天使
響尾蛇 2:5 運動家
小熊 7:1 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:05 巨人 vs. 遊騎兵
03:37 響尾蛇 vs. 運動家
04:10 小熊 vs. 教士
07:05 大都會 vs. 金鶯
07:05 勇士 vs.費城人
07:05 道奇 vs. 海盜
07:10 太空人 vs. 紅襪
07:10 水手 vs. 老虎
07:10 釀酒人 vs. 紅人
07:10 洛磯 vs. 馬林魚
07:10 國民 vs. 光芒
08:10 藍鳥 vs. 白襪
08:10 洋基 vs. 雙城
08:15 印地安人 vs. 紅雀
09:38 皇家 vs. 天使
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