MLB／今日戰績表 大谷生涯最遠全壘打天使輕取皇家

持續繳出穩定表現的道奇強投布勒（Walker Buehler），今(9日)在海盜主場先發登板，主投7局沒有失分，打線也在比賽中段給予分數支援，布勒順利取得賽季第5勝，同時也寫下了跨季連續21場先發沒有

2021-06-09 16:59