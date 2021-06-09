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MLB／今日戰績表 大谷生涯最遠全壘打天使輕取皇家

聯合新聞網 / 整理
天使單場敲出5轟，包含大谷生涯最遠470英呎全壘打，以8:1輕取皇家。 路透社
天使單場敲出5轟，包含大谷生涯最遠470英呎全壘打，以8:1輕取皇家。 路透社

MLB今日戰績表

勇士 9:5 費城人

道奇 5:3 海盜

大都會 3:10 金鶯

洛磯 2:6 馬林魚

太空人 7:1 紅襪

釀酒人 5:1 紅人

水手 3:5 老虎

國民 1:3 光芒

巨人 9:4 遊騎兵

洋基 8:4 雙城

藍鳥 1:6 白襪

印地安人 10:1 紅雀

皇家 1:8 天使

響尾蛇 2:5 運動家

小熊 7:1 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:05 巨人 vs. 遊騎兵

03:37 響尾蛇 vs. 運動家

04:10 小熊 vs. 教士

07:05 大都會 vs. 金鶯

07:05 勇士 vs.費城人

07:05 道奇 vs. 海盜

07:10 太空人 vs. 紅襪

07:10 水手 vs. 老虎

07:10 釀酒人 vs. 紅人

07:10 洛磯 vs. 馬林魚

07:10 國民 vs. 光芒

08:10 藍鳥 vs. 白襪

08:10 洋基 vs. 雙城

08:15 印地安人 vs. 紅雀

09:38 皇家 vs. 天使

球隊戰績表

太空人

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