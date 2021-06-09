MLB／成巨人出賽數最多游擊手 克勞佛敲雙響砲慶祝

巨人衝破季前質疑，本季目前為止仍在國聯西區高居榜首，陣中老將如奎托(Johnny Cueto)、隆戈利亞（Evan Longoria）及波西(Buster Posey)的復甦攻不可沒，同樣回春的巨人不動游擊手克勞佛（Brandon Crawford），則是在今(9日)面對遊騎兵先發出賽，超越名人堂球星傑克森(Travis Jackson)，正式成為隊史以游擊手身分出賽最多的球員，克勞佛更是以雙響砲來慶祝完成這項偉大的里程碑。

Officially in a class of his own 👏 pic.twitter.com/ehcKbAdf9j — SFGiants (@SFGiants) June 9, 2021

以先發5棒游擊手出賽的克勞佛，在一局下半上場守備時，遊騎兵播音員很有心地宣布克勞佛完成這項隊史之最，獲得主場球迷滿堂彩歡呼，克勞佛也脫帽致意，但他並沒有為此心軟，在6局擊出打破僵局的陽春全壘打，更是在最後一個打席擊出3分砲，幫助巨人拉開差距，最終幫助球隊以9比4贏下這場跨聯盟之戰，此戰克勞佛3打數敲2安，2支安打都是全壘打，進帳4分打點，另有2次保送。

Break a record, break a tie. pic.twitter.com/Ng5rRAnRXw — SFGiants (@SFGiants) June 9, 2021

克勞佛在34歲的年紀打出回春表現，本季目前為止2成69打擊率、14轟皆為生涯次高，向來守重於攻的他，OPS值來到強打等級的.938。2011年登上大聯盟的克勞佛，整個職業生涯都效力於巨人，曾入選2次全明星賽及奪下3座游擊金手套獎，本場比賽也是克勞佛生涯第1357場出賽，以游擊手身分則是出賽1326場。

遭克勞佛超越的傑克森，雖然生涯成績較為平庸，但也在紐約巨人(舊金山巨人前身)效力長達15個賽季，入選過1次明星賽，並在1933年幫助巨人奪下世界大賽冠軍，最終在1982年入選棒球名人堂。