MLB／成巨人出賽數最多游擊手 克勞佛敲雙響砲慶祝

巨人衝破季前質疑,本季目前為止仍在國聯西區高居榜首,陣中老將如奎托(Johnny Cueto)、隆戈利亞(Evan Longoria)及波西(Buster Posey)的復甦攻不可沒,同樣回春的巨人不動游擊手克勞佛(Brandon Crawford),則是在今(9日)面對遊騎兵先發出賽,超越名人堂球星傑克森(Travis Jackson),正式成為隊史以游擊手身分出賽最多的球員,克勞佛更是以雙響砲來慶祝完成這項偉大的里程碑。

