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MLB／桑契斯開轟助洋基止敗 教頭大讚：信心從未動搖

聯合新聞網 / 綜合報導
桑契斯(Gary Sanchez，左)2分砲助洋基終止4連敗。 法新社
桑契斯(Gary Sanchez，左)2分砲助洋基終止4連敗。 法新社

連兩年陷入低潮的洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)，不僅攻守失序，主戰捕手位置也受到小將東岡凱爾（Kyle Higashioka）威脅，今(9日)洋基作客雙城主場，桑契斯終於打出球隊期待的表現，單場繳雙安包含拉開比數的2分砲，幫助洋基逆轉擊敗雙城，終止球隊近期4連敗。

桑契斯此戰擔任先發6棒捕手，前兩個打席沒有貢獻，第6局雙方2比2平手時，桑契斯在1出局後敲安上壘，再靠著歐德（Rougned Odor）二壘安打來到三壘得分大門口，最後在老將賈納（Brett Gardner）的高飛犧牲打掩護下跑回超前分。9局僅以1分領先的洋基，桑契斯在一壘有人時，敲出左中外野方向全壘打，也是桑契斯本季第7轟，幫助洋基擴大領先，條紋軍最終也以8比4在客場擊敗雙城。

自5月28日面對藍鳥送出雙安後，桑契斯這段期間打擊三圍為.353/.436/.618，有3支二壘安打、2發全壘打，另有6分打點，打擊火力似乎逐漸復甦，桑契斯則在賽後提到，自己走出低谷的唯一方式就是付出心血。

桑契斯說：「當你在打擊區上掙扎時，你會想很多事情，擊球結果自然不好。但同時你也明白，唯一的目標就是努力訓練，這就是我所在意的，很高興有好的結果。」

桑契斯打擊狀況有些起色，洋基總教練布恩(Aaron Boone)賽後則是點評了子弟兵防守表現，「他蹲的時候投手保送是有少一點，我感覺他也能更確實接捕，他了解這是他的工作，也做了一些調整，開始得到一些好的結果。」

「他的信心從未動搖過，攻守兩方都非常出色，他還有很長的路要走，就像我們很多人一樣，要繼續達成自己所設下的目標，但無庸置疑，我認為在過去的幾周裡，桑契斯的表現更加穩定且全面。」

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