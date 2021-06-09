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MLB／紅襪王牌塞爾霸氣預告：100%會在球季末復出
經過將近15個月等待，紅襪隊王牌塞爾（Chris Sale）總算捎來好消息，他對於本球季回歸相當有自信，表示自己「100%會在季末回歸。」
32歲的塞爾上次登上大聯盟投手丘已經要追溯到2019年8月，他在那之後接受了韌帶置換手術（Tommy John），眼看隊友們本季再度於分區打出有競爭力的戰績，他也興奮地表示：「我在傷兵名單待得夠久了，如果輪值輪到我，我明天就可以先發。」
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也認為塞爾比以前還要強壯：「他現在的心理狀態很好，外觀也比以前更壯了，完全不像兩年前的他，現在只需要保持耐心。」
塞爾今日（9日）才在牛棚練投，復健的下一步就是面對打者了，他表示：「我已經迫不及待想上場了，從春訓到現在，我已經準備好絕佳的狀態，這段期間受到很多幫助，我很感謝他們，有他們才有現在的我。」
紅襪本季以37勝24敗名列美東第2，2018年奪冠的他們陣痛期沒有太久，僅花費短短兩年便重新振作成為一支勁旅，若再加上王牌塞爾回歸，美東龍頭鹿死誰手仍充滿許多變數。
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